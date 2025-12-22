धुरंधर मधील ‘शरारत’ गाण्यासाठी पहिली पसंती होती तमन्ना भाटिया, मग माशी कुठे शिंकली? वाचा

सामना ऑनलाईन
|

आदित्य धरचा चित्रपट “धुरंधर” रिलीज झाल्यापासून दररोज बॉक्स ऑफिसवर नवनवीन रेकॉर्ड बनवत आहे. सध्या हा चित्रपट ताबडतोड कमाई करत असून, येत्या काही दिवसात हा चित्रपट ७०० कोटींपर्यंत पोहचणार आहे.

बॉक्स ऑफिसच्या पलीकडे सोशल मीडियावरही धुरंधर धुमाकूळ घालत आहे. अक्षय खन्नाच्या “FA9LA” या गाण्यापासून ते “शरारत” पर्यंत, प्रत्येक गाणे सध्या सर्वांच्याच तोंडी आहे. विजय गांगुली यांनी कोरिओग्राफ केलेले “शरारत” हे गाणे आयशा खान आणि क्रिस्टल डिसूझा यांच्या अदांनी प्रचंड लोकप्रिय ठरत आहे. पण या गाण्यासाठी सर्वात आधी तमन्ना भाटियाची निवड करण्यात आली होती.

नृत्यदिग्दर्शक विजय गांगुली यांनी अलिकडेच एका मुलाखतीत खुलासा केला की, आदित्य धर यांनी या गाण्यासाठी तमन्नाला कास्ट करण्यास मात्र नकार दिला. विजय म्हणाले की, “माझ्या मनात तीच होती. मी तिचे नाव सुचवले होते, पण आदित्य अगदी स्पष्ट होता की, त्याला मात्र तमन्ना भाटिया नको होती. यावर अधिक बोलताना विजय गांगुली म्हणाले की, आम्हाला फक्त एकाच व्यक्तीवर लक्ष केंद्रित करायचे नव्हते. तमन्ना असती तर कथेऐवजी तिच्यावर लक्ष केंद्रित केले असते.”

सध्या पडद्यावर धुरंधरने कुणालाही न जुमानता आपली घौडदौड कायम ठेवली आहे. ‘अवतार: फायर अँड अ‍ॅशेस’ सारख्या हॉलिवूड ब्लॉकबस्टर चित्रपटांनाही धुरंधरने मागे टाकले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

देश सोडू नका, अन्यथा परतणे कठीण, अमेरिकेतील हिंदुस्थानींना गुगलचा इशारा

पंढरपुरात परिचारकांच्या सत्तेला सुरुंग; महाविकास आघाडीची सत्ता

इस्रोची ‘ड्रोग पॅराशूट’ची चाचणी यशस्वी, अवकाशवीर पृथ्वीवर सुरक्षित उतरणार

अमेरिका, कॅनडामध्ये ‘सुपर फ्लू’चा फैलाव, नव्या महामारीची भीती

व्हॉट्सअॅपला ‘घोस्ट पेअरिंग’चा धोका, हायजॅकची नवीन पद्धत, सुरक्षा एजन्सीचा अलर्ट

राजांचा एकछत्री अमल असताना साताऱ्यात अपक्षांची मुसंडी, कराडमध्ये भाजपचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’; फलटणमध्ये रामराजेंच्या मुलाचा पराभव

चीनच्या हाती सोन्याचा जॅकपॉट, सापडला आशियातील सर्वात मोठा साठा

सांगली जिह्यात राष्ट्रवादी काँगेसने गड राखले

चांदीने चमक दाखवली, गुंतवणुकीसाठी ग्राहकांची चांदीला पसंती; एका आठवड्यात 16 हजारांनी भरघोस वाढ