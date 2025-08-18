तामिळनाडूचे राज्यपाल विरोधकांपेक्षा क्षुद्र राजकारण करत आहेत, मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचा हल्लाबोल

सामना ऑनलाईन
|

मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी रविवारी तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांच्यावर कठोर शब्दात हल्लाबोल केला. विरोधकांपेक्षा क्षुद्र राजकारण करण्याचा आरोप केला. त्याचबरोबर ते सत्ताधारी द्रविड मुन्नेत्र कझगम (द्रमुक) आणि पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरुद्ध खोट्या अफवा पसरवत असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या सरकारच्या विविध सार्वजनिक कल्याणकारी उपक्रमांचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, तामिळनाडू अशा योजनांमध्ये देशात आघाडीवर आहे.

द्रविड सरकार देशाला दिशा दाखवते. सामाजिक कल्याणकारी उपक्रम सुरू करण्यासाठी आयोजित सरकारी कार्यक्रमात बोलताना, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की त्यांना विरोधी पक्ष काय म्हणतात याची पर्वा नाही कारण ते त्यांचे राजकारण आहे.

राज्यपाल आर.एन. रवी यांची नियुक्ती भाजप (भारतीय जनता पक्ष) च्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने केली आहे. ते राजभवनातून काय करतात हे तुम्हाला माहिती आहे. द्रमुक सरकार आणि द्रमुक विरुद्ध प्रचार पसरवला जात आहे.

यावेळी स्टॅलिन यांनी, आर. एन. रवी यांच्यावर निराधार आरोप करण्याचा आणि तमिळनाडूच्या शिक्षण, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि महिला सुरक्षेबद्दल भीती पसरवण्याचा आरोप केला. तामिळनाडू भाजपशासित राज्यांपेक्षा (सामाजिक निर्देशांकात) पुढे आहे. ते रवी पचवू शकत नाहीत आणि म्हणूनच ते सार्वजनिक व्यासपीठांवर त्यांची नाराजी व्यक्त करत आहेत.

राज्यपाल रवी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेबद्दल, तरुणांमध्ये अंमली पदार्थांचे सेवन आणि इतर मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केल्यानंतर, मुख्यमंत्र्यांनी कठोर शब्दात हल्लाबोल केला.

