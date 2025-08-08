हिंदुस्थानातील 10 राज्यातील पदार्थांचा आस्वाद फक्त याच ठिकाणी घेता येईल, वाचा

कुटुंब आणि मित्रांसोबत पिकनिक करण्यासाठी दिल्लीतील इंडिया गेट हे सर्वोत्तम ठिकाण आहे. पण अलीकडेच इंडिया गेटवर बाहेरून काहीही आणण्यास बंदी घालण्यात आली होती. पण आता येथे एक फूड कोर्ट सुरू झाले आहे, जिथे तुम्हाला हिंदुस्थानातील 1-2 नाही तर 10 राज्यांचे जेवण चाखता येईल. मेनू, किंमत आणि वेळेपासून सर्वकाही जाणून घ्या सविस्तर.
दिल्लीतील इंडिया गेट देशासह परदेशात खूप लोकप्रिय आहे. देशासाठी आपले प्राण गमावलेल्या 70 हजार भारतीय सैनिकांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ हे स्मारक बांधण्यात आले आहे. हे स्मारक पाहण्यासाठी दूरदूरून पर्यटक येतात. दिल्लीकरांसाठी हे आवडते ठिकाण आहे. येथे सकाळी फिरण्यापासून ते रात्री उशिरापर्यंतच्या आईस्क्रीमचा आनंद घेण्यापर्यंत सर्व गोष्टींचा आनंद घेता येतो. इंडिया गेटभोवती फिरताना तुम्हाला अनेक स्ट्रीट फूडचा आस्वादही घेता येईल.
इंडिया गेटमध्ये उघडलेले फूड कोर्ट 2 भागात बनवण्यात आले आहे. एक भाग उत्तर आणि दुसरा दक्षिण आहे. येथे तुम्हाला हिंदुस्थानातील सुमारे 10 राज्यांचे जेवण चाखायला मिळेल. ते इंडिया गेटच्या अगदी जवळ असलेल्या अंडरपासमध्ये हे फूड कोर्ट बनवण्यात आले आहे. या फूड कोर्टची सर्वात खास गोष्ट म्हणजे येथे तुम्हाला खूप कमी किमतीत चांगले जेवण मिळेल.
या फूड कोर्टमध्ये हिंदुस्थानातील 10 राज्यांचे खाद्यपदार्थ मिळतात. येथे तुम्हाला हैदराबादी फूड स्टॉल, केरळ कॅफे कुडुम्बश्री, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, राजस्थानी, सिक्कीम, बिहार, मेघालय, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रातील खाद्यपदार्थांचे स्टॉल मिळतील.
फूड कोर्टमधील वेगवेगळ्या राज्यांच्या चवींसोबतच किंमतही खूप पॉकेट फ्रेंडली आहे. justdelhi च्या व्हिडिओनुसार, येथील जेवणाची सुरुवातीची किंमत फक्त 60 रुपये आहे, जी 100 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. वेळेबद्दल बोलायचे झाले तर, येथे स्टॉल सकाळी 10 वाजल्यापासून सुरू होतात आणि रात्री 10 वाजेपर्यंत खुले राहतील. तथापि, आता तुम्ही येथे जाऊनच ते अनुभवू शकता.