Mumbai Pune Expressway Traffic Jam – पुण्याहून मुंबईला जाणाऱ्या सर्व बसेस बंद, राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा निर्णय

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मुंबई-पुणे महामार्ग गेल्या 22 तासांहून अधिक वेळ बंद आहे. ओडोशी बोगद्यावर प्रोपेलिस गॅसची वाहतूक करणारा टँकर उलटल्याने मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे पुण्याहून मुंबईला जाणाऱ्या आणि मुंबईहून पुण्याला जाणाऱ्या प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. काल रात्रीपासून वाहने घाटामध्ये अडकून आहेत. अजून वाहतूककोंडी सुरू आहे. या पार्श्वभुमीवर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने पुण्यावरून मुंबईला जाणाऱ्या सर्व बसेस रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रोपलिन गॅसचा टँकर उलटल्याने टँकरमधून गॅस लिकेज सुरू आहे. टँकरमधील गॅस दुसऱ्या टँकरमध्ये ट्रान्सफर केल्यानंतर अपघातग्रस्त टँकर बाजुला करण्यात येईल, अशी माहिती महामार्ग पोलिसांनी दिली आहे. परंतू या प्रक्रियेसाठी किती वेळ लागणार याची ठोस माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मागील 22 तासांपासून 30 किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. लहाणांपासून, वयस्कर व्यक्तीपर्यंत सर्वजन या वाहतूक कोंडीत अडकून पडले आहेत. एसटी महामंडळाच्या अनेक बसेस सुद्धा या वाहतूक कोंडीत अडकून आहेत. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून पुण्याहून मुंबईला जाणाऱ्या एसटी महामंडळाच्या सर्व बसेस रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक सुरळीत सुरू होण्यासाठी किती वेळ लागेल, याची माहिती अजूनही देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मुंबई-पुणे महामार्गावरून प्रवास टाळावा आणि पर्यायी मार्गाचा वापर करावा, अशा सुचना वाहतूक पोलिसांनी दिल्या आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

भाजप खासदार अनुराग ठाकूर यांच्या बेल्टची किंमत 82 हजार रुपये? नेटकरीही चक्रावले

निवडणूक आली की चर्चमध्ये जाणारे मोदी अल्पसंख्यांकावरील हल्ल्याबाबत मौन राहतात, ‘सिलेक्टीव्ह टार्गेटिंग’ व ‘बुलडोझर पॉलिटिक्स’ लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा! – खरगे

अमेरिकेची कृषी क्षेत्रातील एन्ट्री हिंदुस्थानी शेतकऱ्यांसाठी काळजी करणारी गोष्ट, शरद पवार यांचा इशारा

उधमपूर चकमक; सुरक्षा दलांना मोठं यश, जैश-ए-मोहम्मदच्या दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा

लोकसभा अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ, विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षांचे खासदार भिडले; प्रियंका गांधींचा संताप

IIT मुंबईच्या विद्यार्थ्याने हॉस्टेलच्या सातव्या मजल्यावरून उडी मारून संपवले जीवन

20 तासांनंतरही मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर वाहतूक कोंडी, गाड्यांच्या रांगा असतानाही टोल वसूली

‘बंद दाराआड न्याय रडतोय!’; SIR वरून ममता बॅनर्जी सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाविरोधात आक्रमक

Ratnagiri News – देवरुख बावनदीवर उभारण्यात येणाऱ्या धरणाचे काम निकृष्ट होत असल्याचा आरोप, 6 कोटींचा निधी मंजूर