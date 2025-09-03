5,956 कोटी मूल्यांच्या नोटा अजूनही बाहेर

सामना ऑनलाईन
|

भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून 2 हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्याच्या घोषणेनंतर अजूनही 5 हजार 965 कोटी रुपये मूल्यांच्या दोन हजारांच्या नोटा अद्यापही बाहेर आहेत. मे 2023 पर्यंत 3.56 कोटी रुपये मूल्यांच्या नोटा बाहेर होत्या. परंतु, आता केवळ 98.33 टक्के नोटा आरबीआयकडे आल्या आहेत. नागरिकांकडे जर 2 हजारांच्या नोटा असतील तर त्या देशातील 19 कार्यालयांत जाऊन बदलून घेता येऊ शकतात. काही ठराविक बँका आणि पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन या नोटा बदलता येतील, असे आरबीआयकडून स्पष्ट करण्यात आले आहेत. देशात मुंबई, नागपूर, दिल्ली, पटणा, तिरुवनंतपूरम, लखनौ, अहमदाबादसह 19 शहरांत आरबीआयच्या कार्यालयात जाऊन या नोटा बदलता येऊ शकतात, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

घरी केलेला दही वडा वातड होऊ नये म्हणून या टिप्स लक्षात ठेवा

कर्जदारांना दिलासा! दोन बँकांची व्याज दरात कपात

पाकिस्तानातील पूर हा अल्लाहचा आशीर्वाद! बादल्या भरून ठेवा!! संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांचे अजब विधान

तुमची गरज संपली… एआय करणार सगळी कामं; अमेरिकन कंपनीच्या सीईओची अजब घोषणा, एका फटक्यात 4 हजार कर्मचाऱ्यांना डच्चू

सकाळी उठल्यावर ‘ही’ पाने खाल तर आजारपण तुमच्या जवळही फिरकणार नाही, वाचा

आता हद्दच झाली, पोलिसाने जपानी पर्यटकाकडून घेतली एक हजाराची लाच

पीएसोबत प्रेमप्रकरण भोवले, नेस्लेने सीईओला नोकरीवरून काढून टाकले

शेअर बाजार कोसळला, दिवसभर चढ-उतार

बंगळुरूमध्ये अ‍ॅपलचे तिसरे स्टोअर उघडले