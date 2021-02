उन्नाव मध्ये दोन अल्पवयीन मुलींना विष देऊन मारून टाकण्यात आले होते. त्यापैकी एक मुलगी रुग्णालयात दाखल असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत.

On the day of the incident, Vinay offered ‘namkeen’ to the girl when she came to the field. When she asked for water, he gave her a bottle of pesticides mixed water. Other two girls also drank the same water: IG Laxmi Singh on Unnao incident pic.twitter.com/eV2MbVsLVi — ANI UP (@ANINewsUP) February 19, 2021

उन्नाव खूनाचे रहस्य उलगडले असून या प्रकरणी दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. यातील एक आरोपी अल्पवयीन असून एका खबर्‍याने दोन्ही आरोपींना घटनास्थळाहून पळ काढताना पाहिले. तेव्हा तपासाची सुत्रं वेगाने हलली आणि दोन आरोपींना पकडण्यात आले. चौकशीदरम्यान आरोपींनी आपला गुन्हा कबुल केला.

एकतर्फी प्रेमातून ही घटना घडल्याचे समोर आले आहे. जी मुलगी या घटनेत वाचली त्या मुलीवर विनय नावाच्या तरुणाचे प्रेम होते. विनयने त्या तरुणीला प्रेमाची मागणी घातली. पण मुलीने नकार दिला. विनयने तिच्याकडे फोन नंबरही मागितला पण मुलीनेही नंबर देण्यासही नकार दिला. म्हणून विनयने तिला मारण्याचे ठरवले.

त्या दिवशी विनय आणि त्याचा मित्र शेतात गेले. त्याच शेतात मुलगी आणि तिच्या सोबत अजून दोन मुली चारा आणायला गेल्या होत्या. विनयने त्यांना वेफर खाऊन घातले. नंतर पाण्यात विष कालवले आणि प्यायला दिले. विनयला फक्त त्या मुलीला मारायचे ठरवले होते पण इतर दोन मुलींनीही ते पाणी प्यायले, विनयने त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांनी ऐकले नाही आणि त्यांना विषबाधा झाली. तिनही मुली जेव्हा बेशुद्ध झाल्या तेव्हा विनय आणि त्याच्या मित्राने घटनास्थळाहून पळ काढला. तेव्हा पोलिसांच्या खबर्‍याने त्यांना पाहिले. पोलिसांनी तपास सुरू केला तेव्हा खबर्‍याने त्यांना ही माहिती दिली. पोलिसांनी आरोपीला अटक केल्यानंतर त्याने गुन्हा कबुल केला.