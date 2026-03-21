Israel Iran War – इराणच्या नतान्झ अणुप्रकल्प केंद्रावर मोठा हल्ला; अमेरिका-इस्रायलचा बॉम्बवर्षाव

अमेरिका, इस्रायल- इराणमधील युद्ध अधिक तीव्र होत आहे. त्यातच आता इराणच्या नतान्झ अणुप्रकल्प केंद्रावर मोठा हल्ला करण्यात आला आहे. अमेरिका-इस्रायलने बॉम्बवर्षाव करत या केंद्रावर हल्ला चढवला आहे. त्यामुळे परिसरात मोठे स्फोट झाले आहेत. या हल्ल्यामुळे कोणतेही किरणोत्सर्ग झाल्याचे वृत्त नाही, तसेच परिसरातील लोकसंख्या पूर्णपणे सुरक्षित आहे.
आखाती देशातील तणाव पुन्हा एकदा शिगेला पोहोचला आहे. सर्वात सुरक्षित आणि संवेदनशील अणुप्रकल्पांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या इराणच्या नतान्झ अणुप्रकल्प केंद्रावर मोठा हल्ला करण्यात आला आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्तपणे या स्थळावर बॉम्बहल्ला केला. त्यामुळे संपूर्ण प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर घबराट पसरली आहे.
हा हल्ला नतान्झ अणुसंवर्धन केंद्राला लक्ष्य करून करण्यात आला होता. या हल्ल्याची तीव्रता इतकी जास्त होती की त्याचे पडसाद दूरवर ऐकू आले. तथापि, प्राथमिक तपासानंतर इराणी अधिकाऱ्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे, कारण कोणत्याही किरणोत्सर्गी पदार्थाची (रेडिएशनची) गळती झाल्याची पुष्टी झालेली नाही.
इराणी प्रसारमाध्यमांचा दावा आहे की, स्फोट होऊनही जवळच्या निवासी भागांतील रहिवासी पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. सरकारने या लष्करी कारवाईचे वर्णन, इराणचा अणु कार्यक्रम थांबवण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या अमेरिका-इस्रायल मोहिमेचा एक भाग असे केले आहे.नतान्झ अणुऊर्जा प्रकल्प नेहमीच शत्रूंचे लक्ष्य राहिला आहे. २०२५ पासून या स्थळावर अनेक वेळा हल्ले झाले आहेत. प्रत्येक वेळी येथील पायाभूत सुविधा आणि यंत्रसामग्रीचे नुकसान होते, पण सुदैवाने, आतापर्यंत पर्यावरणाचे कोणतेही मोठे नुकसान झालेले नाही.
गेल्या वर्षी जूनमध्ये इस्रायल आणि इराण यांच्यात झालेल्या १२ दिवसांच्या भीषण युद्धातही नतान्झ हे एक प्रमुख लक्ष्य होते. त्यावेळी अमेरिकेनेही या संघर्षात थेट सहभाग घेतला होता. आता याच ठिकाणी झालेला बॉम्बस्फोट हे संकेत देतो की, येत्या काही दिवसांत मध्य-पूर्वेतील युद्ध आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.