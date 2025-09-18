टाकाऊ नव्हे ‘हा’ तर सौंदर्याचा खजिना; स्वयंपाकघरातील टाकाऊ वस्तूंचा असा करा वापर…

सामना ऑनलाईन
|

आपल्या किचनमध्ये असे अनेक पदार्थ आहेत जे आपल्या सौंदर्यात भर घालतात. किचनमध्ये अनेक भाज्यांच्या तसेच फळांच्या सालींमधून अनेक गुणधर्म आपल्या त्वचेला मिळतात. बटाट्याच्या सालीमध्ये एन्झाईम्स आणि व्हिटॅमिन सी असतात, जे थकलेल्या डोळ्यांना शांत करण्यास मदत करतात. बटाट्याची साले 10 ते 15 मिनिटे फ्रीजमध्ये ठेवा. एकदा ते थंड झाल्यावर, साले हळूवारपणे आपल्या डोळ्याभोवती ठेवा. 15 ते 20 मिनिटांनी थंड पाण्याने स्वच्छ धुवा. तुम्हाला फरक स्पष्टपणे कळेल.

शिळा भात फेकण्यापूर्वी जाणून घ्या आरोग्यवर्धक फायदे, वाचा

केळी किंवा संत्र्याच्या सालीच्या आतील भागाने दात घासल्याने दातांचा पिवळेपणा कमी होण्यास मदत होईल. या सालींमध्ये मॅग्नेशियम, मॅंगनीज आणि पोटॅशियम भरपूर प्रमाणात असते आणि ते तुमच्या दातांच्या मुलामा चढवण्यास मदत करतात, ज्यामुळे ते पांढरे आणि चमकदार होतात.

संत्रे किंवा लिंबाची साल किडे आणि कीटकांना दूर ठेवण्यासाठी प्रभावी ठरतात. संत्री आणि लिंबूमध्ये आढळणारा लिंबूवर्गीय सुगंध त्यांना नैसर्गिक कीटकनाशक बनवतो, झुरळे आणि पिसू यांसारख्या कीटकांपासून बचाव करतो. ही साले खिडक्या आणि दाराजवळ किंवा कीटक वारंवार येतात अशा ठिकाणी ठेवा.

रात्री झोपण्यापूर्वी ही पाने खा, सकाळी पोट होईल पटकन साफ, वाचा

संत्री आणि द्राक्षांच्या सालींना खूप चांगला वास येतो. तुम्ही त्यात काकडीची साले देखील टाकू शकता, ज्यामुळे तुम्हाला हलके वाटेल. जरी ते तुम्हाला वास सोडणार नाही, परंतु त्याचे थंड गुणधर्म कोरडी, चकचकीत किंवा खाज सुटणारी त्वचा शांत करण्यास मदत करतील. तुम्ही लिंबाची काही ताजी साले देखील वापरू शकता. ते त्वचेवर साचलेली घाण काढून टाकण्यासाठी आणि त्वचेला टवटवीत करण्यात मदत करण्यासाठी ओळखले जातात.

 

हाडांच्या बळकटीसाठी ‘हे’ पेय आहे खूप गरजेचे, वाचा

उरलेली फळे आणि भाज्यांची साले तुमच्या त्वचेच्या आरोग्यासाठी आश्चर्यकारक काम करतात. त्वचेला उजळ, एक्सफोलिएट आणि स्वच्छ करण्यास मदत करण्यासोबतच एक चांगला मॉइश्चरायझर म्हणूनही काम करतात. तुमचा स्वतःचा नैसर्गिक चेहरा स्क्रब बनवण्यासाठी संत्र्याची काही साले दोन ते तीन दिवस उन्हात वाळवा. बारीक बारीक करून त्यात दही आणि १ चमचा मध मिसळा. ते तुमच्या चेहऱ्यावर आणि मानेवर लावा, 15 ते 20 मिनिटे राहू द्या आणि नंतर स्क्रब करा आणि कोमट पाण्याने तुमची त्वचा धुवा. तुमच्या त्वचेला मॉइश्चरायझ करण्यासाठी एवोकॅडो, पपई किंवा केळीच्या सालीचा आतील भाग चेहऱ्यावर चोळा.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Latur News – भररस्त्यात कार अडवून तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या, महिला गंभीर जखमी

Ratnagiri News – साखरपा-देवरुख मार्गावर अज्ञातांनी ज्वेलर्स मालकाचे अपहरण करत लूटले, गुन्हा दाखल

Chhattisgarh Encounter – सुकमामध्ये चकमक, 5 लाखांचे बक्षीस असलेली महिला नक्षलवादी ठार

बहुगुणी कोरफडचे गुणधर्म जाणून तुम्हीही व्हाल थक्क, वाचा

इस्रायल- तुर्कीत शाब्दिक युद्ध पेटले; प्राचीन शिलालेखावरून नेतान्याहू आणि एर्दोगान यांच्यात जुंपली

हाडांच्या बळकटीसाठी ‘हे’ पेय आहे खूप गरजेचे, वाचा

बंगालच्या खाडीतून होणार मिसाईलची चाचणी, 24 आणि 25 सप्टेंबरला परिसर ‘नो फ्लाय झोन’ म्हणून घोषित

रुग्णवाहिका अडकल्याने जॅकी श्रॉफ संतापले

दसऱ्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता