आहारात पपईचा समावेश करणे का गरजेचे आहे

पपईचे झाड आयुर्वेदिक औषधांमध्ये खूप उपयुक्त मानले जाते. त्याची फळे आणि पाने मानवी आरोग्य सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. म्हणून रोज पपईचा वापर आहारात करायलाच हवा. दैनंदिन जीवनात पपईचा समावेश केल्याने, अनेक आजारांपासून बचाव होऊ शकतो. पपईच्या फळांचा आणि पानांचा असाच उल्लेख आयुर्वेदातही आढळतो. पपई हे एक अत्यंत पौष्टिक फळ आहे जे पचन सुधारण्यास, बद्धकोष्ठतेपासून मुक्त होण्यास, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास आणि वजन कमी करण्यास मदत करते. जीवनसत्त्वे अ, क, ई आणि पपेन एंजाइमने समृद्ध असलेले हे फळ त्वचा उजळवण्यासाठी, दृष्टी सुधारण्यासाठी आणि हृदयाचे आरोग्य राखण्यासाठी विशेषतः फायदेशीर आहे.
पपईच्या पानांचा काढा प्यायल्याने तुमचे आरोग्य देखील सुधारेल. पपईच्या पानांचा वापर डेंग्यूच्या तापामध्ये केला जातो. पपईच्या पानांमध्ये औषधी गुणधर्म आहेत जे प्लेटलेटची संख्या वाढविण्यास मदत करतात. म्हणून डेंग्यूच्या तापामध्ये पपईच्या पानांचा रस बनवून पिऊ शकतो.
आहारात पपईचा समावेश करण्याचे फायदे
पपईमध्ये असलेले पपेन एंजाइम अन्न पचवण्यासाठी, बद्धकोष्ठता आणि आम्लता दूर करण्यासाठी खूप प्रभावी आहे.
व्हिटॅमिन सीचे उच्च प्रमाण रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते, शरीराला रोगांशी लढण्यास मदत करते.
पपईमध्ये कमी कॅलरी आणि उच्च फायबर असल्याने, पोट बराच काळ भरलेले राहते. त्यामुळे वजन कमी होण्यास मदत मिळते.
जीवनसत्त्वे अ आणि क ने पपई समृद्ध असते. त्यामुळे त्वचेवरील डाग जाण्यास मदत होते.
पपईमध्ये बीटा-कॅरोटीन आणि व्हिटॅमिन ए असते, जे दृष्टी सुधारण्यास आणि मोतीबिंदू रोखण्यास मदत करते.
पपईमुळे कोलेस्टेरॉल नियंत्रित होऊन हृदयरोगाचा धोका कमी होतो.
पपईमध्ये कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स असतो. त्यामुळे रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास उपयुक्त ठरते.
पपईचे झाड पचनसंस्था सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्याची फळे आणि पाने दररोज खाल्ल्याने बद्धकोष्ठता आणि गॅस सारख्या पचन समस्या कमी होण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावते. पपईमध्ये व्हिटॅमिन सीचा चांगला स्रोत आहे. यामुळे आपली रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते. तसेच पपई खाल्ल्याने त्वचेशी संबंधित समस्या देखील दूर होण्यास मदत होते. यात एक्जिमा आणि दादांवर उपचार करण्यासाठी त्याचे औषधी गुणधर्म समाविष्ट आहेत.