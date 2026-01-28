सोरतापवाडी ‘हुंडाबळी’ प्रकरणात सरपंच सासूसह पती अटकेत

सामना ऑनलाईन
|

हवेली तालुक्यातील सोरतापवाडी येथील विद्यमान महिला सरपंचाच्या घरात घडलेल्या ‘हुंडाबळी’ प्रकरणात उरुळी कांचन पोलिसांनी सरपंच सुनीता कारभारी चौधरी व पती रोहन कारभारी चौधरी यांना अटक केली आहे. विवाहित महिलेचा बळजबरीने गर्भपात केल्याचाही आरोप असून, त्या अनुषंगाने पुणे ग्रामीण पोलीस सखोल तपास करत आहेत.

दीप्ती रोहन चौधरी (30) या विवाहितेने हुंडय़ासाठी होणाऱया मानसिक व शारीरिक छळाला कंटाळून गळफास घेऊन आत्महत्या (दि. 24) केली होती. याप्रकरणी उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात सरपंच आणि विवाहित महिलेची सासू सुनीता चौधरी, पती रोहन चौधरी, सासरे कारभारी चौधरी व दीर रोहित चौधरी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत मृत विवाहितेच्या आईने फिर्याद दिली आहे.

दीप्तीला माहेरून पैसे आणण्यासाठी सातत्याने दबाव टाकण्यात येत असल्याचे, तसेच गर्भपातासाठी जबरदस्ती करण्यात आल्याची कुटुंबीयांची तक्रार आहे. त्या अनुषंगाने आता उरुळी कांचन पोलीस तपास करीत आहेत. पोलिसांनी दोघांना अटक केली असून, उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू आहे. ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे करत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

चेंबूरला गॅस गळतीचा धोका; दुर्घटना घडल्यास प्रदूषण मंडळ जबाबदार; कोर्टाने खडसावले

अर्ज माघारीसाठी मंत्र्यांचा दबाव, चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधात काँग्रेसची तक्रार

राज्यातील ‘शत्रू मालमत्तां’च्या खरेदी-विक्रीवर स्टॅम्प ड्युटी माफ

प्रजासत्ताक दिनी सन्मानित झालेल्या 2 विद्यार्थिनींचा विहिरीत ढकलल्याने मृत्यू, जळगावातील साक्री गावात शोककळा

राज्यातील आयटीआयचे आधुनिकीकरण

अभिनेता केआरकेच्या शस्त्र परवान्याबाबत पोलीस घेणार मोठा निर्णय

मेफेड्रोन विक्रीप्रकरणी हवालदार ताब्यात

महाराष्ट्रात रजोनिवृत्ती क्लिनिक्स सुरू

माघी गणेशोत्सवानिमित्त विलेपार्लेत सांगीतिक कार्यक्रम