हरिद्वारच्या मनसा देवीच्या मंदिरात चेंगराचेंगरी झाली असून यात सहा भाविकांचा मृत्यू झाला आहे. या चेंगराचेंगरीत काही भाविक जखमी झाले असून त्यांना स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

#WATCH | Haridwar, Uttarakhand | The injured are being rushed to the hospital following a stampede at the Mansa Devi temple. 6 people died and several others got injured in the stampede. pic.twitter.com/ScUaYyq2Z3

— ANI (@ANI) July 27, 2025