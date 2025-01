कोणत्याही सुरक्षेच्या उपाययोजनेशिवाय बीडीडीतील इमारतीचे पाडकाम का केले? आदित्य ठाकरे यांचा सवाल

मुंबईतील बीडीडी चाळींचा म्हाडातर्फे पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. आता बीडीडीमधील इमारत क्रमांक 90 पाडण्यात आली. यावेळी सुरक्षेच्या कोणत्याही उपाययोजना करण्यात आल्या नव्हत्या. या गंभीर समस्येकडे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी लक्ष वेधले आहे. तसेच कोणत्याही सुरक्षेच्या उपाययोजनेशिवाय हे पाडकाम कसे करण्यात आले, असा सवालही त्यांनी विचारला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या समस्येत लक्ष घालावे. तसेच म्हाडाच्या या अयोग्य व्यवस्थेची तसेच सुरक्षेच्या यंत्रणेची पायमल्ली करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या गंभीर समस्येकडे आपले लक्ष वेधत आहे. याचा राजकारणाशी काहीही संबंध नाही. हे राजकारणाच्या पलीकडे आहे आणि सामान्य माणसाच्या सुरक्षेबद्दल आहे, पाडकाम करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या बेजबाबदार वर्तनाविरुद्ध कारवाई करण्याची गरज आहे, असे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे.

Today Worli BDD building 90 was demolished.

By MHADA appointed contractors.

And no safety measures were taken.

The local people complained. The officers didn’t listen.

Now barricades are coming up, after the building was demolished without safety measures.

Any idea why… pic.twitter.com/kOjJTrt1Hl

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) January 14, 2025