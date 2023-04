मिंधे सरकारच्या मित्रांसाठीच टेंडर मागवले; आदित्य ठाकरे यांचा पुन्हा हल्लाबोल

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मंगळवारी मुंबई महानगरपालिकेला पत्र लिहले होते. या पत्रातून त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना काही प्रश्न विचारले होते. आदित्य ठाकरे यांनी याआधीही मुख्यमंत्र्यांना काही प्रश्न विचारले होते. मात्र त्यावरही अद्याप मुख्यमंत्र्यांकडून कोणतेही उत्तर आलेले नाही. यावरून बुधवारी आदित्य ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

With no answers from the unconstitutional CM and the @mybmc , even as elected representatives from all parties voice concerns on the road scam, it is very evident that these tenders were made for contractor friends of mindhe sarkar, and not Mumbaikars. https://t.co/EwTtghNatf

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) April 26, 2023