आपल्या देशात जीवाला काही किंमत आहे का? आदित्य ठाकरे यांचा संताप

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

नागपूर जिल्ह्यातील राऊळगाव येथील एसबीएल एनर्जी लिमिटेड या स्फोटक बनवणाऱ्या कंपनीत रविवारी झालेल्या स्फोटात 19 कामगारांचा मृत्यू झाला. सोमवारी बोयसर येथील एका केमिकल फॅक्टरीत विषारी वायूची गळती झाली. या घटनांवरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी संताप व्यक्त करत राज्य सरकारला फटकारले आहे.

”काल नागपूर येथील एका फॅक्टरीत स्फोट झाला. त्या ठिकाणी सुरक्षेची माणकं पाळली गेली नव्हती हे समोर आलं. आज पालघरमध्ये केमिकल प्लांटमधून विषारी वायूची गळती झाली. आपण आपल्याच समस्यांमध्ये असे गुंतले आहोत की या समस्या आपल्याला खाली खेचत आहेत. मध्यंतरी मुलुंडमध्ये मेट्रोचा स्लॅब काही लोकांवर कोसळला. त्यातील मृतांना पाच लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली. आपल्या देशात जीवाला काही किंमत आहे का? प्रशासन आहे तरी कुठे? असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी ट्विटरवरून केला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

इराणवर सर्वात मोठा हल्ला अद्याप बाकी, अमेरिकेची पूर्ण ताकद अजून वापरलीच नाही; ट्रम्प यांचा इशारा

हिंदुस्थानची एअर डिफेन्स यंत्रणा होणार अभेद्य, रशियाकडून आणखी ५ एस-४०० संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्यात येणार

स्पेनने अमेरिकेला दिला मोठा धक्का, इराणविरुद्ध युद्धात हवाई हद्द वापरू देण्यास दिला नकार

हे रंग म्हणजे फक्त होळी नाही तर एक चेतावणी आहे… प्रिया बापटच्या ‘डाळिंब’ चित्रपटाचे रहस्यमय पोस्टर रिलीज

आखाती देशांत युद्धाचा भडका; इराणचा सौदीच्या अरामको तेल प्रकल्पावर भीषण हल्ला, कतारचे गॅस उत्पादन ठप्प

Mumbai News – पती-पत्नीच्या भांडणात मध्यस्थी करणं जीवावर बेतलं, भावोजीने मेव्हण्याला संपवलं

इराणचे शासन म्हणजे मध्य पूर्वेकडील देशांना लागलेला कर्करोग; बॉलिवूड अभिनेत्रीने व्यक्त केला संताप

Mumbai Air Pollution Case

मुंबईकरांना प्रदूषणापासून तात्पुरता दिलासा; सलग तिसऱ्या दिवशी हवा गुणवत्ता निर्देशांक ‘समाधानकारक’

दिव्यांगांना मदत करताना उदारमतवादी धोरण ठेवा; हायकोर्टाने रेल्वेला फटकारले