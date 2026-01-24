एअर इंडियाकडून 25,26 जानेवारीला न्यू यॉर्क आणि नेवार्कला जाणारी सर्व उड्डाणे रद्द; अमेरिकेतील हिमवादळच्या इशाऱ्यामुळे घेतला निर्णय

अमेरिकेत संभाव्य तीव्र हिमवादळाच्या इशाऱ्यानंतर एअर इंडियाने २५ आणि २६ जानेवारीला न्यू जर्सी आणि नेवार्कला जाणारी आणि तेथून येणारी सर्व उड्डाणे रद्द केली आहेत. प्रवाशांची आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन एअरलाइनने हा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावर प्रचंड थंडी आणि मुसळधार बर्फवृष्टी होत आहे. त्यातच आता तिथे हिमवादळाचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे एअर इंडियाने हा निर्णय घेतला आहे.

रविवारी सकाळपासून सोमवारपर्यंत अमेरिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावर, विशेषतः न्यू यॉर्क, न्यू जर्सी आणि आसपासच्या भागात मुसळधार बर्फवृष्टी आणि तीव्र थंडीची शक्यता आहे. या काळात विमान वाहतुकीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. एअरलाइनने म्हटले आहे की, प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता, सोय आणि कल्याण लक्षात घेता, २५ आणि २६ जानेवारी रोजी न्यू यॉर्क आणि नेवार्क येथून येणारी सर्व उड्डाणे रद्द करण्यात येत आहेत. प्रवाशांना त्यांच्या फ्लाइट्सबद्दल माहितीसाठी एअर इंडियाच्या अधिकृत वेबसाइट आणि ग्राहक समर्थनाचा सल्ला घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.एअर इंडिया व्यतिरिक्त, अनेक आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांनी देखील अमेरिकेतील प्रभावित भागात उड्डाणे मर्यादित किंवा रद्द केली आहेत.

अमेरिकेत हिमवादळाचा इशारा देण्यात आला आहे. हे वादळ मध्य मैदानांपासून ईशान्येकडे लाखो लोकांना प्रभावित करू शकते. मुसळधार बर्फवृष्टी, बर्फाळ पाऊस आणि धोकादायक थंडीमुळे रस्ते बंद होण्याची, वीजपुरवठा खंडित होण्याची आणि अनेक भागात प्रवास पूर्णपणे विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही या संकटाबाबत एक निवेदन जारी केले आहे. त्यांनी सांगितले की प्रशासन परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे आणि फेमाला पूर्ण सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. ट्रम्प यांच्या मते, संघीय आणि स्थानिक संस्थांना आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

