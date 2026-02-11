“चार वेळा काळ्या रंगाचे विमान होते, पण पाचव्यांदा…”, पिंकी माळीच्या वडिलांनाही घातपाताचा संशय, रोहित पवारांच्या आरोपांशी सहमत

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

बारामती विमानतळाजवळ झालेल्या विमान अपघातात अजित पवार यांचा मृत्यू झाला. या अपघाताबाबत शंका उपस्थित होत असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार आणि अजितदादांचे पुतणे रोहित पवार यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेत अपघातामागे घातपात असल्याची शक्यता वर्तवली. रोहित पवार यांच्याशी फ्लाईट अटेंडन्ट पिंकी माळी हिचे वडीलही सहमत आहेत. त्यांनीही यावर आपले मत व्यक्त केले. विमानाचा रंग अचानक का बदलला? असा सवाल त्यांनी टीव्ही-9 या वृत्तवाहिनीशी बोलताना केला.

रोहित पवार यांच्या मताशी मी सहमत आहे. कारण घातपात झाल्याची शंका घ्यायला वाव आहे. पिंकीने याआधी चार वेळा अजित पवार यांच्यासोबत प्रवास केला होता. त्या चारही वेळी काळ्या रंगाचे विमान होते. परंतु पाचव्या प्रवासावेळी अचानक पांढऱ्या रंगाचे चार्टर्ड विमान का निवडण्यात आले? हा बदल कशासाठी होता? असा सवाल शिवकुमार माळी यांनी केला.

रोहित पवारांनी सांगितल्याप्रमाणे सकाळी ट्रॅफिकची कोणतीही समस्या नसते, तरीही ऐनवेळी वैमानिक का बदलला गेला? या सर्व गोष्टी योगायोग नसून सखोल चौकशीचा विषय असल्याचे पिंकी माळी हिच्या वडिलांनी नमूद केले. अपघातापूर्वी पिंकीने आपल्याशी फोनवरून संवाद साधल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अजित पवारांची घटना प्रथमदर्शनी अपघात वाटत असली, तरी 24 तासांतील घडामोडींमुळे संशयाला जागा! – संजय राऊत

पिंकीने अपघाताच्या काही काळ आधी फोनवर संवाद साधला होता. “मला खूप काही बोलायचे आहे, बारामतीला पोहोचल्यावर सविस्तर बोलेन,” असे तिने वडिलांना सांगितले होते. मात्र, त्या संवादापूर्वीच हा काळाने झडप घातली.

विमान अपघात संशयास्पद; रोहित पवार यांचा बॉम्ब, अजितदादांचा ‘मोसाद’ पद्धतीने घातपात

अपघातानंतर कंपनीने साधी विचारपूस करण्यासाठीही फोन केला नाही. आम्ही स्वतः बारामतीला जाऊन मृतदेह ताब्यात घेतला, अन्यथा तोही आम्हाला मिळाला नसता. पिंकीचे वेतन, विमा किंवा इतर कोणत्याही बाबींवर कंपनी बोलायला तयार नाही, असा आरोपही पिंकीच्या वडिलांनी केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

वायनाडमध्ये चार वर्षांच्या मुलीचे अपहरण, एआयच्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आरोपीला केली अटक

महाराष्ट्रापेक्षा कर्नाटक, गुजरातमधील वीज दर स्वस्त कसे, अदानीच्या फायद्यासाठी महाराष्ट्राची लूट – अतुल लोंढे

देश विकताना लाज नाही वाटली तुम्हाला? राहुल गांधी यांनी लोकसभेत सरकारला घेरलं; अमेरिका व्यापार करार आणि एपस्टीन फाइल्सवरून गदारोळ

इंडिगोकडून आजपासून ‘फ्लाईट ड्युटी’च्या नवीन नियमांची अंमलबजावणी; वैमानिकांच्या कामाच्या तासांबाबत घेतला मोठा निर्णय

ICC T20 WC 2026 – डबल ‘सुपर’ ओव्हरचा थरार! दक्षिण आफ्रिकेने अफगाणिस्तानच्या तोंडचा घास पळवला

अर्जुनच्या लग्नाला यायचं हं…सचिन तेंडुलकरचं राष्ट्रपती मुर्मू, पंतप्रधान मोदी, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींना निमंत्रण

शरद पवारांची नात रेवतीचे ठरले लग्न, सुप्रिया सुळेंनी शेअर केले लेक व जावयाचे फोटो

‘जन गण मन’च्या आधी वाजणार ‘वंदे मातरम्’, 3 मिनिटं 10 सेकंद उभे राहणे अनिवार्य; केंद्र सरकारकडून नवीन नियमावली जारी

कॅनडा हादरलं! हायस्कूलमध्ये घुसून अंदाधुंद गोळीबार; महिला हल्लेखोरासह 10 जणांचा मृत्यू, 25 हून अधिक जखमी