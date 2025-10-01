केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ

दसऱ्यापूर्वी मंत्रिमंडळाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात (डीए वाढ) ३% वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. बुधवारी, मंत्रिमंडळाने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्त्यात ३% वाढ करण्याची घोषणा केली. यासह, कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आता ५५% वरून ५८% झाला आहे. ही वाढ १ जुलै २०२५ पासून लागू होईल.
कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी त्यांच्या ऑक्टोबरच्या पगारासह जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्याची थकबाकी मिळेल. याचा अर्थ पगारात लक्षणीय वाढ होईल. यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना उत्सवाच्या खरेदीत सहभागी होण्यास प्रोत्साहन मिळेल. ही वाढ सातव्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना तसेच पेन्शनधारक आणि कुटुंब पेन्शनधारकांना लागू होईल.
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत मध्ये दिवाळीपूर्वी मोठी वाढ जाहीर करण्यात आली आहे. या वर्षी महागाई भत्त्यात (डीए) ही दुसरी वाढ आहे. सरकार वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता (डीए) सुधारित करते.