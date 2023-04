गोलंदाजीनंतर आता अर्जुन मुंबई इंडियन्सकडून फलंदाजीही करणार; व्हिडीओ होतोय व्हायरल

आयपीएलच्या 16 व्या सिझनमध्ये मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांच्या मनाप्रमाणे गोष्टी घडल्या. सचिनचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकरने अखेर आयपीएलमध्ये डेब्यू केले. इतकंच नाही तर दुसऱ्या सामन्यात त्या विकेट घेत त्याच्या करियरमधील पहिली विकेटदेखील पटकावली आहे. हैदराबादविरूद्धच्या सामन्यात अर्जुनने विकेट घेत मुंबईला विजयही मिळवून दिला. अशातच आता गोलंदाजीनंतर अर्जुन फलंदाजीमध्येही तो कोणापेक्षा कमी नाहीये हे दाखवून द्यायला सज्ज झाला आहे.

अर्जुन तेंडुलकरचा एक व्हिडियो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडीओमध्ये अर्जुन नेट्समध्ये फलंदाजीची प्रॅक्टिस करतोय.

अर्जुन आयपीएलमध्ये आतापर्यंत 2 सामने खेळला असून यामध्ये त्याला केवळ गोलंदाजी करण्याची संधी मिळाली. अशातच आता अर्जुनने नेट्समघ्ये फलंदाजीची प्रॅक्टिस केली आहे. नेट्समध्ये फलंदाजी करतानाचा व्हिडीओ मुंबई इंडियन्सने त्यांच्या ट्विटर हँडलवरून शेअर केलाय. अर्जुनची ही फलंदाजी पाहून पुढच्या सामन्यात त्याला फलंदाजी करण्याचीही संधी मिळू शकते.

मुंबई इंडियन्सने शेअर केला व्हिडीओ

so good, you’d think it was their first job Look again #OneFamily #MumbaiMeriJaan #MumbaiIndians #TATAIPL #IPL2023 pic.twitter.com/2QRlreAOID

— Mumbai Indians (@mipaltan) April 19, 2023