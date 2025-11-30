बारामती, महाबळेश्वर आणि फलटणची निवडणूक पुढे ढकलली; निवडणूक आयोगाकडून परिपत्रक जारी

सामना ऑनलाईन
|

बारामती, महाबळेश्वर आणि फलटण येथे होणाऱ्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या असून राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत परिपत्रक जारी केले आहे. बारामतीतील नगराध्यक्ष पदासह सात प्रभागांतील उमेदवारांविरोधात याचिका दाखल झाल्याने ही कारवाई करण्यात आली. या तिन्ही नगरपरिषदांसाठीचे मतदान आता 20 डिसेंबर रोजी होईल.

एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीने याबाबत वृत्त दिले आहे. बारामतीत नगराध्यक्षपद आणि पाच प्रभागांतील उमेदवारांविरोधात याचिका दाखल झाल्याने निकाल प्रलंबित आहे. त्यामुळे आयोगाने निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणात कोणालाही नव्याने उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची संधी मिळणार नाही. 20 डिसेंबरला मतदान होईल आणि 21 डिसेंबरला मतमोजणी केली जाईल. ज्या प्रभागांमध्ये वाद सुरु आहे, त्या ठिकाणची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे. नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारावरही आक्षेप नोंदवला गेला असून त्यामुळे 41 नगरसेवक पदांसह नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक स्थगित झाली आहे.

अनेक ठिकाणी उमेदवारी अर्ज भरण्याची वेळ दुपारी तीनपर्यंत असताना जवळपास पाऊणे तीनलाच अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया बंद करण्यात आली होती. काही उमेदवारांच्या अर्जातील त्रुटींवर विरोधकांनी आक्षेप घेतले, तर काहींना अर्ज भरूच दिला नसल्याची तक्रार करण्यात आली. या सर्व तक्रारींवर न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने कोणावरही अन्याय होऊ नये म्हणून निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कॅलिफोर्नियात अंदाधुंद गोळीबार, 12 जखमी 2 जणांचा मृत्यू

Cyclone Ditwah – चक्रीवादळ हिंदुस्थानजवळ पोहचले; तीन राज्यांना हाय अलर्टचा इशारा

भाजप पूर्णपणे बाटलेला पक्ष, फोडाफोडीत त्यांचं आयुष्य चाललंय; माणिकराव कोकाटे यांचे विधान

माझगाव डॉकमधील कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागणार! शिवसेनेला व्यवस्थापनाचे आश्वासन

अरुण कदम, धनंजय जोशी, शकुंतला नगरकर, तेजश्री प्रधान यांचा गौरव; 2024-25 सालच्या राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारांची घोषणा

नव्या मिनी कॉम्पॅक्टर गाड्यांमध्ये इंधनाची बचत, दुप्पट वहन क्षमता

स्टेट बँकेतील 111 कोटींवर दरोडा घालण्याचा विक्रमगडच्या नगराध्यक्षाचा डाव उधळला, शिंदे गटाच्या नेत्याचा मेहुणा पिंका पडवळेला बेड्या

महत्त्वाचे – चोरीला गेलेला ऐवज मूळ मालकांना पुन्हा मिळाला

’अंडरवर्ल्ड’ संपलेले नाही, फक्त चेहरा बदललाय! माजी पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांचे प्रतिपादन