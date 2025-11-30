बारामती, महाबळेश्वर आणि फलटणची निवडणूक पुढे ढकलली; निवडणूक आयोगाकडून परिपत्रक जारी

बारामती, महाबळेश्वर आणि फलटण येथे होणाऱ्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या असून राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत परिपत्रक जारी केले आहे. बारामतीतील नगराध्यक्ष पदासह सात प्रभागांतील उमेदवारांविरोधात याचिका दाखल झाल्याने ही कारवाई करण्यात आली. या तिन्ही नगरपरिषदांसाठीचे मतदान आता 20 डिसेंबर रोजी होईल.
एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीने याबाबत वृत्त दिले आहे. बारामतीत नगराध्यक्षपद आणि पाच प्रभागांतील उमेदवारांविरोधात याचिका दाखल झाल्याने निकाल प्रलंबित आहे. त्यामुळे आयोगाने निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणात कोणालाही नव्याने उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची संधी मिळणार नाही. 20 डिसेंबरला मतदान होईल आणि 21 डिसेंबरला मतमोजणी केली जाईल. ज्या प्रभागांमध्ये वाद सुरु आहे, त्या ठिकाणची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे. नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारावरही आक्षेप नोंदवला गेला असून त्यामुळे 41 नगरसेवक पदांसह नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक स्थगित झाली आहे.
अनेक ठिकाणी उमेदवारी अर्ज भरण्याची वेळ दुपारी तीनपर्यंत असताना जवळपास पाऊणे तीनलाच अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया बंद करण्यात आली होती. काही उमेदवारांच्या अर्जातील त्रुटींवर विरोधकांनी आक्षेप घेतले, तर काहींना अर्ज भरूच दिला नसल्याची तक्रार करण्यात आली. या सर्व तक्रारींवर न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने कोणावरही अन्याय होऊ नये म्हणून निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.