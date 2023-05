Basavaraj Bommai resigns महाराष्ट्राला डिवचणाऱ्या बसवराज बोम्मई यांचं ‘पॅकअप’, मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा

सीमाप्रश्नावरून वारंवार महाराष्ट्राला डिवचणाऱ्या बसवराज बोम्मई नेतृत्वाखालील भाजपला कर्नाटकच्या जनतेने घरचा रस्ता दाखवला आहे. विधानसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाला दारूण पराभव स्वीकारावा लागला. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर बसवराज बोम्मई यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा (Basavaraj Bommai resigns as Karnataka CM) दिला. शनिवारी रात्री बोम्मई यांनी राज्यपालांची भेट घेतली आणि राजीनामा त्यांच्याकडे सुपुर्द केला. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत (Governor Thawar Chand Gehlot ) यांनी बोम्मई यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी 10 मे रोजी पार मतदान पार पडले होते. याची मतमोजणी शनिवारी 13 मे रोजी करण्यात आली. 224 जागांसाठी पार पडलेल्या या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने 135 जागा मिळवल्या, तर सत्ताधारी भाजपला फक्त 65 जागांवर समाधान मानावे लागले. जेडीएसलाही फक्त 19 जागा जिंकता आल्या.

कर्नाटकच्या जनतेचा कौल स्पष्ट होताच मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते बसवराज बोम्मई यांनी शनिवारी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांची भेट घेत आपला राजीनामा त्यांच्याकडे सुपुर्द केला. राज्यपालांकडे भेटीसाठी आपण वेळ मागितली होती आणि त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा सुपुर्द केला. राज्यपालांनी राजीनामा स्वीकारला आहे, असे बोम्मई म्हणाले.

Basavaraja Bommai submits resignation letter as CM, to the Governor https://t.co/WbEln6PAd1 pic.twitter.com/l2584kevkx

