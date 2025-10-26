बिहारमध्ये भाजपच्या माजी आमदाराच्या गाडीत सापडली दारू, पोलिसांकडून अटक

बिहार विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान भाजपचे माजी आमदार धनंजय कन्नौजिया मोठ्या वादात अडकले आहेत. पश्चिम चंपारण जिल्ह्यातील नौतन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मंगलपूर बांध बरियारपूर तपासणी नाक्यावर त्यांच्या कारमधून बिअर जप्त करण्यात आली आहे. या प्रकरणात एसएसबी पथकाने माजी आमदारांची गाडी जप्त करून त्यांना आणि त्यांच्या चालकाला अटक केली आहे.
ही घटना 24 ऑक्टोबर 2025 रोजी दुपारी सुमारे 12:55 वाजता घडली. त्या वेळी SST पॉईंट मॅजिस्ट्रेट आणि एसएसबी पथक बिहारमध्ये निवडणूक निरीक्षणाच्या अंतर्गत वाहनांची तपासणी करत होते. त्याचवेळी उत्तर प्रदेश क्रमांक असलेली काळ्या रंगाची ‘किआ सेल्टॉस’ (क्रमांक UP 60 BF 7173) ही कार थांबवण्यात आली, ज्यात माजी आमदार धनंजय कन्नौजिया प्रवास करत होते. वाहनाची तपासणी केल्यानंतर डिक्कीत ठेवलेल्या एका ट्रॉली बॅगमधून बिअरच्या तीन कॅन आढळले.
पोलीस आणि मॅजिस्ट्रेट यांनी दारूविषयी विचारणा केली असता माजी आमदार कोणतेही समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. बिहारमध्ये संपूर्ण मद्यबंदी लागू आहे, ज्याअंतर्गत दारूची खरेदी, विक्री किंवा वाहतूक कठोरपणे प्रतिबंधित आहे. तपासानंतर मॅजिस्ट्रेटने आमदारांची गाडी आणि जप्त केलेली बिअर दोन्ही ताब्यात घेतली. त्याचबरोबर माजी आमदार धनंजय कन्नौजिया आणि त्यांचे चालक दिलीप सिंह यांना अटक करून पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, धनंजय कन्नौजिया हे उत्तर प्रदेशातील बलिया जिल्ह्यातील बेल्थरारोड मतदारसंघाचे माजी आमदार असून ते बिहारमध्ये भाजप उमेदवारांच्या प्रचारासाठी आले होते. या काळात पोलीस व प्रशासनाने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चौक्यांवर वाहनांची काटेकोर तपासणी सुरू केली आहे. त्याच तपासणीदरम्यान हा प्रकार उघडकीस आला असून राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासनाने संपूर्ण अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवला आहे.
पोलीस आता तपास करत आहेत की बिअर वैयक्तिक वापरासाठी आणली होती की निवडणुकीशी संबंधित कारणांसाठी वापरण्याचा हेतू होता.