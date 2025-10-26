राहुरी न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांचे बंगले चोरट्यांनी फोडले, पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह

सामना ऑनलाईन
|

अहिल्यानगरमध्ये राहुरी येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालय परिसरातील दोन न्यायाधीशांचे बंगले अज्ञात चोरट्यांनी फोडले. चोरट्यांनी नेमका किती मुद्देमाल लंपास केला याबाबत अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलिसांनी या संदर्भात अज्ञात चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, दिवाणी न्यायाधीश अनुपमा पारशेट्टी आणि सह दिवाणी न्यायाधीश पंकज पाटील यांचे बंगले फोडल्याचे रविवारी सकाळी उघडकीस आले. राहुरी न्यायालयाच्या पाठीमागे न्यायाधीशांच्या निवासासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असून, त्यापैकी दोन बंगल्यांमध्ये ही चोरी झाली.

घटनेची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक संजय ठेंगे यांनी पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली. श्वानपथक आणि ठसेतज्ज्ञ पथकास पाचारण करण्यात आले आहे. न्यायाधीशांचे बंगले फोडले जाणे हे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. राहुरी तालुक्यात कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती ढासळत असल्याचे चित्र आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

दिवाळीत पुणे बाजार समितीत टपर्‍यांचा पाऊस; बाजार समिती सचिवांचे वारंवार दुर्लक्ष, पंधरा दिवसांत दुसरी टपरी

टायर फुटल्याने धावती एसी बस आगीच्या भक्ष्यस्थानी, 40 प्रवासी थोडक्यात बचावले

अखेर मुदत संपलेली आडते असोसिएशन लागली कामाला, आडत्यांना ‘स्पीड’मध्ये सर्वसाधारण सभेची नोटीस

video

Video – पंतप्रधान मोदींसाठी तयार केली खोटी यमुना, पाईपने आणलं स्वच्छ पाणी

समुद्रकिनाऱ्यावर पोलीस सतर्क , दापोली पाठोपाठ गणपतीपुळे किनाऱ्यावर गस्त

फलटण प्रकरणात प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहभागी किंवा मदत करणाऱ्या प्रत्येकावर कारवाई झालीच पाहिजे! – वडेट्टीवर

रिल्ससाठी बाईकवर करत होता स्टंट, नंतर असे काही घडले आणि जीवावर बेतले

Dapoli News – ‘मार्केट डे’ उपक्रमातून विद्यार्थ्यांमध्ये उमटली लघुउद्योगाची जाणीव’

अनंत सिंह स्टेजवर पोहोचताच स्टेज कोसळला आणि पुढे जे घडले ते भयंकर