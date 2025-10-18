केंद्र सरकारच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी चिडल्या, पंतप्रधान मोदींनी पत्र लिहून व्यक्त केल्या भावना

गोरखा संबंधित मुद्द्यांवर चर्चेसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या मध्यस्थाची नेमणूक पश्चिम बंगाल सरकारचा सल्ला न घेता करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात हा आरोप केला आहे. तसेच बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान मोदींना या मध्यस्थाच्या नियुक्तीला तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग पर्वतीय भाग, तराई आणि डुआर्स प्रदेशांतील गोरखांशी संबंधित मुद्द्यांसाठी भारत सरकारने एकतर्फीपणे चर्चेसाठी मध्यस्थाची नेमणूक केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे. पश्चिम बंगाल सरकारचे मत असे आहे की गोरखा समाज किंवा जीटीए क्षेत्राशी संबंधित कोणतीही पुढाकार राज्य सरकारच्या पूर्ण सल्लामसलत करूनच घेतली जावी, ज्यामुळे त्या प्रदेशातील कष्टाने प्रस्थापित झालेली शांतता आणि सौहार्द टिकवता येईल असेही बॅनर्जी म्हणाल्या
तसेच या संवेदनशील विषयात कोणतीही एकतर्फी कारवाई करणे हे त्या भागातील शांतता आणि सद्भावासाठी हितकारक ठरणार नाही. राज्य सरकारला सहभागी न करता कोणत्याही मध्यस्थाची नेमणूक करणे हे संघराज्यीय रचनेच्या भावनेच्या विरोधात आहे.”
ममता बॅनर्जी यांनी सांगितले, की गोरखालँड टेरिटोरियल ॲडमिनिस्ट्रेशन (GTA) ची स्थापना १८ जुलै २०११ रोजी दार्जिलिंग येथे भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार आणि गोरखा जनमुक्ती मोर्चा (GJM) यांच्यात झालेल्या त्रिपक्षीय करारानंतर करण्यात आली होती. त्या वेळी तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत हा करार झाला होता. जीटीएची स्थापना पर्वतीय भागातील सामाजिक-आर्थिक, पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात आली होती. तसेच गोरखा समाजाच्या जातीय ओळखीचे रक्षण करण्यासाठी आणि सर्व समुदायांमध्ये शांततापूर्ण सहअस्तित्वाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जीटीए तयार करण्यात आली, जी त्या पर्वतीय प्रदेशाच्या एकतेचे आणि सौहार्दाचे प्रतीक आहे असेही बॅनर्जी म्हणाल्या.
राज्यातील पर्वतीय जिल्ह्यांमध्ये शांतता आणि सौहार्द टिकून आहे, आणि हे २०११ मध्ये त्यांच्या सरकारच्या सत्तेत आल्यानंतर केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे शक्य झाले आहे. त्यांनी सांगितले की, “या दिशेने आमचे सकारात्मक प्रयत्न आम्ही पुढेही सुरू ठेवण्यास वचनबद्ध आहोत असेही बॅनर्जी यांनी यावेळी नमूद केले.