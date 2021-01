अर्णबला अटक करून देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा! काँग्रेसचा निषेध मोर्चा

रिपब्लिक टीव्हीचा संपादक अर्णब गोस्वामी हा केंद्रातील भाजप सरकारचा दलाल आहे. त्याच्यावर कडक कारवाई करून देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा. अर्णब गोस्वामीला अटक करा, या मागणीसाठी काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील वरळी येथील जांबोरी मैदान ते रिपब्लिक टीव्हीच्या कार्यालयापर्यंत निषेध मोर्चा काढण्यात आला.

Leaders and members of @INCMaharashtra held protests across the State against #BJPBrokerArnab & his ‘quid pro quo’ relationship with the Modi govt.

Congress party will always fight for & uphold national security & the democratic functioning of our nation. pic.twitter.com/t8oT6hSKpn

— Congress (@INCIndia) January 22, 2021