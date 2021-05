कोरोनाचे संकट होतंय कमी, 24 तासांत आढळले अडीच लाखहून अधिक रुग्ण

देशात कोरोनाचे संकट कमी होताना दिसत आहे. गेल्या 24 तासात अडीच लाखहून अधिक रुग्ण सापडले आहेत, तर साडेतीन लाखहून अधिक रुग्ण बरे झाले आहेत. असे असले तरी मृतांचा आकडा वाढत आहे.

गेल्या 24 तासांत देशात 2 लाख 57 हजार 299 कोरोनाचे रुग्ण सापडले आहेत. तर 3 लाख 57 हजार 630 रुग्ण बरे झाले आहेत. गेल्या 24 तासांत 4 हजार 194 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून आतापर्यंत 2 लाख 95 हजार 525 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. सध्या देशात 29 लाख 23 हजार 400 सक्रिय रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

India reports 2,57,299 new #COVID19 cases, 3,57,630 discharges & 4,194 deaths in last 24 hrs, as per Health Ministry.

Total cases: 2,62,89,290

Total discharges: 2,30,70,365

Death toll: 2,95,525

Active cases: 29,23,400

Total vaccination: 19,33,72,819 pic.twitter.com/NNm0bCEEdK

— ANI (@ANI) May 22, 2021