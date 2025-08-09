रशिया-युक्रेन युद्ध थांबणार? हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यदिनी अलास्कामध्ये ट्रम्प-पुतीन भेटणार

सामना ऑनलाईन
|

रशिया आणि युक्रेनमध्ये गेल्या तीन वर्षापासून सुरू असलेले युद्ध थांबवण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा पुढाकार घेतला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प 15 ऑगस्ट रोजी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादीमीर पुतिन यांची भेट घेणार आहेत. अलास्का येथे या दोन नेत्यांची भेट होणार आहे. ट्रम्प यांनी स्वत: ‘ट्रूथ सोशल’ या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवरून पुतीन यांच्यासोबतच्या भेटीची तारीख आणि ठिकाण जाहीर केले आहे.

अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून मी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादीमीर पुतीन पुढील शुक्रवारी, 15 ऑगस्ट 2025 रोजी अलास्का या महान राज्यामध्ये भेटणार आहोत. या भेटीबाबत अधिक माहिती आगामी काळात दिली जाईल. या विषयावर लक्ष दिल्याबद्दल धन्यवाद, अशी पोस्ट ट्रम्प यांनी ‘ट्रूथ सोशल’वर लिहिली आहे.

याआधी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत विधान केले होते. चांगल्या भविष्यासाठी काही भागांची अदलाबदल होऊ शकते, असे ते म्हणाले होते. त्यानंतर रशिया खेरसॉन आणि जापोरिज्जियातून आपले सैन्य कारवाई थांबवणार असल्याचे वृत्त ब्लूमबर्गने दिले होते.

मोदींची पुतीन यांच्याशी ‘फोन पे चर्चा’

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Operation Sindoor – S-400 ने पाकिस्तानचे 5 लढाऊ विमानं, मोठे एअरक्राफ्ट पाडले; हवाई दल प्रमुखांचा दावा

लातूर हादरलं! शेती विकण्यास विरोध करणाऱ्या आईचा खून करून मृतदेह शेतात पुरला, मुलानंही घेतला गळफास

ठाकरे बंधुंची युती ‘इंडिया’ आघाडीचा विषय नाही; मराठी भाषा, अस्मिता, महाराष्ट्राचं रक्षण हाच केंद्रबिंदु! – संजय राऊत

मिस्टर फडणवीस; आम्ही आमच्या अटी-शर्तीवर दिल्लीचं राजकारण करतो, लाचार गटासारखं शेपट्या हलवत तुमच्या मागे फिरत नाही! – संजय राऊत

राहुल गांधींनी टाकलेल्या बॉम्बनं भाजपच्या अब्रुच्या चिंधड्या उडाल्या, त्यांच्यावर तोंड लपवण्याची पाळी; संजय राऊतांचा हल्लाबोल

सात वर्षांपूर्वी निघून गेलेल्या मुलाला शोधले, बीड पोलिसांतील माणुसकीचे दर्शन

जम्मू-कश्मीरच्या कुलगाममध्ये नवव्या दिवशीही चकमक सुरू; 2 जवान शहीद, एका दहशतवाद्याचा खात्मा

18 वर्षीय हिंदुस्थानी विद्यार्थ्याला ‘जॅकपॉट’, दुबईत जिंकली 8.7 कोटींची लॉटरी

कॅनडात 4 वर्षांत 1203 हिंदुस्थानींचा मृत्यू