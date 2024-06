Hemant Soren grants bail : हेमंत सोरेन यांना दिलासा, उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर

झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना दिलासा मिळाला आहे. अंचल जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात झारखंड उच्च न्यायालयाने सोरेन यांना जामीन मंजूर केला आहे.

हेमंत सोरेन यांच्या जामीन याचिकेवर न्यायमूर्ती रंगन मुखोपाध्याय यांच्यासमोर तीन दिवस चर्चा आणि सुनावणी झाली. ही सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने 13 जून रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायालयाने आज याबाबत आपला फैसला सुनावत सोरेन यांना जामीन मंजूर केला.

Jharkhand High Court grants bail to ​​former Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, in the land scam case. pic.twitter.com/xA1b2mfXvn

— ANI (@ANI) June 28, 2024