IND Vs NZ – फायनलमध्ये हिंदुस्थानला न्यूझीलंडने किती वेळा दिलीये कडवी झुंज; जाणून घ्या कोण आहे वरचढ

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

हृदयाचे ठोके वाढवणाऱ्या ICC T20 World Cup 2026 च्या दुसऱ्या सेमी फायनलमध्ये हिंदुस्थानने इंग्लंडचा अवघ्या 7 धावांनी पराभव केला आणि फायनलमध्ये धडक मारली. पहिल्या सेमी फायनलमध्ये न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेला धुळ चालत अंतिम फेरीत झेप घेतली होती. आता 8 मार्च रोजी हिंदुस्थान आणि न्यूझीलंड यांच्यामध्ये विजेतेपदासाठी अंतिम सामना नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल. तत्पूर्वी दोन्ही संघ यापूर्वी अंतिम फेरीत एकमेकांना किती वेळा भिडले आहेत? कोणता संघ ठरलाय वरचढ?

“वैयक्तिक चमक नाही, तर ‘टीम वर्क’ हेच विजयाचे गमक; हिंदुस्थानने संयम राखला म्हणून…”, सुनील गावसकर यांची फटकेबाजी

हिंदुस्थान आणि न्यूझीलंड यापूर्वी 2000 साली चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये आणि 2021 च्या जागतिक कसोटी चॅम्पियशनीपच्या फायनलमध्ये आणि 2025 चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या फायनलमध्ये दोन्ही संघ एकमेकाना भिडले आहे. आकड्यांच्या विचार करता 2000 साली झालेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये न्यूझीलंडने टीम इंडियाचा 4 विकेटने पराभव केला होता. त्यानंतर 2021 च्या जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपमध्येही न्यूझीलंडचा वरचष्मा राहिला आणि त्यांनी टीम इंडियाचा 8 विकेट पराभव करत जेतेपदट पटकावले. 2025 च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या फायनलमध्ये दोन्ही संघ पुन्हा एकदा अंतिम फेरीत भिडले. मात्र, यावेळी टीम इंडियाने बाजी न्यूझीलंडचा 4 विकेटने पराभव केला. आतापर्यंत दोन्ही संघ तीन वेळा अंतिम फेरीत भिडले असून दोन वेळा न्यूझीलंडने आणि एक वेळा टीम इंडियाने विजेतेपदावर मोहोर उमटवली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

चौकशीसाठी आलेल्या व्ही. के. सिंग यांना VIP ट्रिटमेंट, रोहित पवार सीआयडी कार्यालयात धडकले

Iran War – हिंदुस्थानलाही या युद्धाची मोठी किंमत चुकवावी लागेल, राहुल गांधींकडून भीती व्यक्त; अर्थिक विकासाचा वेग मंदावण्याचा इशारा

आखाती देशांत अडकलेल्या हिंदुस्थानींना दिलासा देणारी बातमी, विशेष विमानांनी मायदेशी परतणार

Photo – मुंबईची लेक चमकली! सायली सातघरे हिचे महिला टीम इंडियाच्या कसोटी संघात पदार्पण

Sukhoi Crash – 28 वर्षांचा लेक गेला, नागपूरच्या दुरागकर कुटुंबावर कोसळला दुःखाचा डोंगर; ऑपरेशन सिंदूरमध्येही बजावली भूमिका

उत्तरकाशीतील धराली पुराचे धक्कादायक वास्तव समोर; ढगफुटी नव्हे तर ‘या’ वैज्ञानिक कारणामुळे आला होता महापूर

donald trump

डोनाल्ड ट्रम्प आणि एपस्टीन दोघांनी माझ्यावर अत्याचार केला, नव्या एपस्टीन फाईल्समधून पीडितेचे गंभीर आरोप

Israel Iran War – आखाती देशांतील युद्धाची झळ सर्वसामान्यांना बसणार! गॅस आणि इंधनाचे दर भडकण्याची भीती

कर्ज काढून फटाके वाजवणारा अर्थसंकल्प, सर्वसामान्यांची फसवणूक; उद्धव ठाकरे यांचे टिकास्त्र