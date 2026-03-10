इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांचा राजीनामा, राहुल भाटिया यांनी स्विकारला पदभार

देशातील सर्वात मोठे एअरलाइनचे जाळे असणाऱ्या इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांनी राजीनामा दिला आहे. एअरलाइनचे ऑपरेटर इंटरग्लोब एव्हिएशन यांनी मंगळवारी ही घोषणा केली. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, नवीन फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमांशी वेळेवर जुळवून घेण्यास असमर्थतेमुळे इंडिगोला मोठ्या उड्डाण संकटाचा सामना करावा लागला. पीटर एल्बर्स यांचा राजीनामा याचाच परिणाम असल्याचे मानले जाते.
सध्या इंडिगोचे व्यवस्थापकीय संचालक राहुल भाटिया यांनी अंतरिम आधारावर एअरलाइनचे व्यवस्थापन हाती घेतले आहे. सप्टेंबर २०२२ मध्ये सीईओ झाल्यापासून, इंडिगोने त्यांच्या जवळजवळ तीन वर्षांच्या कार्यकाळात १० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त महसूल मिळवला आहे. या काळात एअरलाइनच्या ताफ्यातही लक्षणीय वाढ झाली आहे, ४४० हून अधिक विमाने पोहोचली आहेत. इंडिगोने एअरबससोबत ५०० विमानांसाठी ऐतिहासिक ऑर्डर देखील दिली आहे. अशी कामगिरी असूनही, डिसेंबर २०२५ मध्ये कंपनीला मोठ्या ऑपरेशनल संकटाचा सामना करावा लागला. पायलटचा थकवा रोखण्यासाठी नवीन नियम लागू करण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे हे संकट उद्भवले. ३ ते ५ डिसेंबर २०२५ दरम्यान इंडिगोने २ हजार ५०० हून अधिक उड्डाणे रद्द केली. तसेच जवळपास १ हजार ९०० उड्डाणांना विलंब सोसावा लागला.
इंडिगोच्या अनागोंदी कारभारामुळे ३ लाखांहून अधिक प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला. या घटनेनंतर, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) एअरलाइनला २२.२० कोटी रुपयांचा विक्रमी दंड ठोठावला आणि पीटर एल्बर्स यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. या संकटामुळे एअरलाइनची विश्वासार्हता मोठ्या प्रमाणात धुळीस मिळाली होती.