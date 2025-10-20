अमेरिकेतील ओक्लाहोमा स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये अंदाधुंद गोळीबार, एका विद्यार्थ्यासह 3 जण जखमी

अमेरिकेतील ओक्लाहोमा स्टेट युनिव्हर्सिटीच्या निवासी सभागृहात रविवारी पहाटे अंदाधुंद गोळीबाराची घटना घडली. या गोळीबारात एका विद्यार्थ्यासह तीन जण जखमी झाले. प्राथमिक अहवालानुसार, कॅम्पसबाहेर एका मोठ्या खाजगी पार्टीतून लोक निवासी सभागृहात आले तेव्हा गोळीबार झाला. पहाटे 3.40 च्या सुमारास ही घटना घडल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
ओक्लाहोमा सिटीच्या ईशान्येला सुमारे 80 किलोमीटर अंतरावर स्टिलवॉटर येथे ही घटना घडली. गोळीबारात अनेक लोक जखमी झाले आहेत, त्यापैकी एक जण शाळेचा विद्यार्थी असल्याचे कळते, असे विद्यापीठाचे पोलीस प्रमुख मायकेल बेकनर यांनी ऑनलाइन पोस्ट केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. गोळीबाराचे कारण अद्याप समजू शकले नाही. पोलीस घटनेचा तपास करत आहेत.