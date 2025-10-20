अमेरिकेतील ओक्लाहोमा स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये अंदाधुंद गोळीबार, एका विद्यार्थ्यासह 3 जण जखमी

सामना ऑनलाईन
|

अमेरिकेतील ओक्लाहोमा स्टेट युनिव्हर्सिटीच्या निवासी सभागृहात रविवारी पहाटे अंदाधुंद गोळीबाराची घटना घडली. या गोळीबारात एका विद्यार्थ्यासह तीन जण जखमी झाले. प्राथमिक अहवालानुसार, कॅम्पसबाहेर एका मोठ्या खाजगी पार्टीतून लोक निवासी सभागृहात आले तेव्हा गोळीबार झाला. पहाटे 3.40 च्या सुमारास ही घटना घडल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

ओक्लाहोमा सिटीच्या ईशान्येला सुमारे 80 किलोमीटर अंतरावर स्टिलवॉटर येथे ही घटना घडली. गोळीबारात अनेक लोक जखमी झाले आहेत, त्यापैकी एक जण शाळेचा विद्यार्थी असल्याचे कळते, असे विद्यापीठाचे पोलीस प्रमुख मायकेल बेकनर यांनी ऑनलाइन पोस्ट केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. गोळीबाराचे कारण अद्याप समजू शकले नाही. पोलीस घटनेचा तपास करत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

टीम इंडियासाठी खेळणारा जम्मू-कश्मिरचा पहिला खेळाडू आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त

Photo – पहिला दिवा महाराजांच्या चरणी! शिवभक्तांनी किल्ले रायगडावर साजरा केला दीपोत्सव

अनुराधा पौडवाल यांच्या सुरेल आवाजात रंगली दिवाळी पहाट, नांदेडकरांचा तुफान प्रतिसाद

महावितरणच्या गलथान कारभार शेतकर्‍यांच्या मुळावर, शॉर्ट सर्किटमुळे तब्बल 30 ते 40 एकर ऊस जळून खाक

Hongkong Flight Accident – विमान धावपट्टीवरुन घसरुन समुद्रात पडले, दोघांचा मृत्यू

डोनेस्क द्या, विषय संपवून टाका! युद्ध थांबवण्यासाठी पुतीन यांची ट्रम्पना अट

कतारची मध्यस्थी, अफगाणिस्तान- पाकिस्तान युद्धबंदी

खळबळजनक! आईच्या शोधात घराबाहेर पडलेल्या चिमुकलीचा मोकाट कुत्र्यांनी घेतला बळी

Photo – नेत्रदिपक रोषणाईने शिवसेना भवन झळाळले