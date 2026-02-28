इराणच्या लष्करप्रमुखांना हल्ल्यात ठार केले; इस्रायलचा खळबळजनक दावा

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

इराणचे लष्करप्रमुख अमीर हतामी यांना इस्रायलच्या हल्लात ठार करण्यात आले आहे,असा खळबळजनक दावा इस्रायलने केला आहे. इराणच्या लष्करी रणनीतीतील सर्वात महत्त्वाच्या व्यक्तींपैकी ते एक होते. अमीर हतामी यांना जून २०२५ मध्ये सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खोमेनी यांनी कमांडर-इन-चीफ म्हणून नियुक्त केले होते. इस्रायल, अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान इस्रायलने खळबळजनक दावा केला आहे. इस्रायली मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा केला आहे की इराणचे लष्करी प्रमुख अमीर हतामी हल्ल्यात मारले गेले आहेत. मात्र, इराणी सरकारने किंवा इस्रायली लष्कराने अधिकृतपणे हतामीच्या मृत्यूची पुष्टी केलेली नाही.

अमीर हतामी हे इराणच्या लष्करी रणनीतीतील सर्वात महत्त्वाच्या व्यक्तींपैकी एक मानले जातात. जून २०२५ मध्ये, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खोमेनी यांनी लष्करी नेतृत्वात मोठा बदल केला आणि अमीर हतामी यांना इराणी सैन्याचे कमांडर-इन-चीफ (अर्तेश) म्हणून नियुक्त केले. हतामीच्या क्षमतेचे आणि अनुभवाचे कौतुक करून, खोमेनी यांनी त्यांच्यावर सैन्यात क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्याची जबाबदारी सोपवली. हतामी यांनी खमेनी यांचे लष्करी सल्लागार म्हणूनही काम केले आहे.

१९६६ मध्ये इराणच्या झांजन येथे जन्मलेल्या अमीर हतामीची लष्करी कारकीर्द अगदी लहान वयात सुरू झाली. अवघ्या १४ व्या वर्षी ते बसीज फोर्समध्ये स्वयंसेवक म्हणून सामील झाले. १९८० च्या दशकात त्यांनी इराण-इराक युद्धात सक्रिय सहभाग घेतला. मेजर जनरल हतामी यांनी २०१७ ते २०२१ पर्यंत राष्ट्राध्यक्ष हसन रूहानी यांच्या नेतृत्वाखाली इराणचे संरक्षणमंत्री म्हणून काम पाहिले. गेल्या दोन दशकांत पहिल्यांदाच नियमित सैन्यातील एखाद्या व्यक्तीला संरक्षणमंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. हे पद सामान्यतः रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) च्या अधिकाऱ्यांकडे होते.

संरक्षण मंत्री म्हणून काम करताना, हतामीने इराणच्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन कार्यक्रमांना गती दिली. त्यांनी खोरमशहर आणि फतेह सारख्या प्रगत बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांच्या विकासाचे निरीक्षण केले. विरोधी गटांविरुद्ध ऑपरेशन मर्सद सारख्या मोठ्या ऑपरेशन्समध्ये हतामीने महत्त्वाची भूमिका बजावली. यामुळे लष्करात एक निर्भय योद्धा म्हणून त्यांची प्रतिमा स्थापित झाली. अमिर हतामी हे नेहमीच इराणच्या क्षेपणास्त्र-केंद्रित संरक्षण धोरणाचे कट्टर समर्थक मानले जातात. इराणच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी क्षेपणास्त्र शक्ती मजबूत करणे आवश्यक आहे असे त्यांचे मत आहे. या युद्धात त्यांच्या मृत्यूच्या बातम्या खऱ्या ठरल्या तर ते निश्चितच इराणसाठी एक मोठा धक्का असेल.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

खोटं पसरवून दिल्लीची सत्ता हिरावून घेतली गेली, केजरीवालांच्या निर्दोष सुटकेनंतर अखिलेश यादव यांचा भाजपवर हल्लाबोल

नैतिक भ्याडपणाचे प्रदर्शन, पंतप्रधान मोदींच्या इस्रायल दौऱ्यावर जयराम रमेश यांची टीका

इराण आणि इस्रायल युद्धात कोणता देश कोणाच्या सोबत आहे, जागतिक नेत्यांनी काय म्हटले?

इस्रायलच्या हल्ल्यात इराणचे संरक्षणमंत्री आणि रिव्हलोशनरी गार्ड कमांडर ठार; रॉयटर्सचे वृत्त

आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वांचे उल्लंघन, अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यांवर रशियाची तीव्र प्रतिक्रिया

इराण-इस्रायल युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठ हादरली; कच्च्या तेलाच्या किमतीत भडका, शेअर बाजार कोसळला

मुंबईतील अनधिकृत बांगलादेशी घुसखोरांवरून अनिल परब आक्रमक; ‘टास्क फोर्स’ नेमण्याची विधान परिषदेत मागणी

8th Pay Commission – 50 टक्के महागाई भत्ता मूळ पगारात समाविष्ट करा; सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी

काँग्रेस व भाजपाच्या स्वप्नातील हिंदुस्थान वेगळा, संविधानाला अभिप्रेत देश निर्माण करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न – हर्षवर्धन सपकाळ