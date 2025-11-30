मेल-एक्सप्रेसमध्ये विक्रेत्यांना आता युनिफॉर्म, क्यूआर कोड; दर्जेदार सेवा, फसवणूक टाळण्यासाठी निर्णय

खाद्यपदार्थ खरेदी करताना रेल्वे प्रवाशांच्या होणाऱया लुबाडणुकीला आता लगाम बसणार आहे. रेल्वेच्या मेल, एक्सप्रेसमध्ये खाद्यपदार्थांची अधिकृत विक्री करणारे ओळखण्यासाठी इंडियन रेल्वे केटरिंग अॅण्ड टुरिझम कॉर्पेरेशनने (आयआरसीटीसी) त्यांच्यासाठी युनिफॉर्म निश्चित केला आहे.
‘वंदे भारत’ व ‘राजधानी’ यांसारख्या प्रीमियम गाडय़ांमध्ये कर्मचाऱयांना ‘नेव्ही ब्लू’ या रंगाच्या जॅकेटवर हेल्पलाइन क्रमांकासह युनिफॉर्म देण्यात येणार आहेत. इतर गाडय़ांमध्ये कर्मचाऱयांना हलक्या निळ्या रंगाचे टी-शर्ट देण्यात येतील. त्यांना क्यूआर कोड असलेली ओळखपत्रेही अनिवार्य करण्यात आली आहेत. याशिवाय दरपत्रकाचे क्यूआर कोड आणि हेल्पलाइन क्रमांक जारी केला आहे. त्यामुळे खाद्यपदार्थांचे अवाच्या सवा पैसे प्रवाशांकडून उकळता येणार नाहीत. शिवाय क्यूआर कोडमुळे विव्रेत्याची ओळख पटणार असून विश्वासार्हता वाढणार आहे.