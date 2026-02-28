Israel Iran War – इस्रायलने इराणविरोधातील मोहिमेला दिले ‘शील्ड ऑफ जूडा’ हे नाव; जाणून घ्या काय आहे अर्थ…

इस्रायलने शनिवारी ऑपरेशन शील्ड ऑफ जूडाद्वारे इराणवर हल्ला केला. त्यात इराणी राष्ट्रपती निवास आणि इराणी गुप्तचर संस्थेच्या मुख्यालयाला लक्ष्य केले गेले. या कारवाईचे नाव ज्यू इतिहास आणि धार्मिक चिन्हांशी जोडले गेले आहे, जे सुरक्षा आणि शक्तीचे प्रतीक आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी सध्या तेहरानमध्ये नाहीत. त्यांना सुरक्षित ठिकाणी पाठवण्यात आले आहे. इस्रायलने या कारवाईला ‘शील्ड ऑफ जूडा’ असे नाव दिले आहे. याचा अर्थ यहूदाची ढाल असा होतो. इस्रायली पंतप्रधानांनी इराणवरील हल्ल्याला सिंहाची गर्जना म्हटले आहे.
इस्रायलने आपल्या मोहिमेला ‘शील्ड ऑफ जूडा’ असे नाव दिले आहे. हे नाव त्यांच्या प्राचीन परंपरेचे प्रतीक आहे. त्याचे धार्मिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व आहे. यहूदा हे बायबलमध्ये उल्लेख केलेल्या एका जमातीचे आणि कुळाचे नाव आहे. हे कुळ यहूदी ओळखीचा आणि नंतर इस्रायली राजवंशाचा पाया आहे. यहूदी धार्मिक लोककथांमध्ये ही एक दीर्घकालीन श्रद्धा आहे.
यहूदा हा प्रेषित याकोबच्या बारा पुत्रांपैकी एक होता, ज्याला याकोब असेही म्हणतात. ‘बुक ऑफ जेनेसिस’ मध्ये म्हटले आहे की, यहूदाला विशेष शक्ती देण्यात आल्या होत्या आणि त्याच्या वंशजांद्वारे सत्ता स्थापित होईल अशीही भविष्यवाणी करण्यात आली होती. जेनेसिस ४९:१० मध्ये म्हटले आहे, “राजदंड नेहमी यहूदाकडेच राहील, तो कधीही त्याच्यापासून दूर जाणार नाही. हे विधान यहूदाची शक्ती दर्शवते आणि त्याचे सर्वोच्च स्थान स्थापित करते. म्हणूनच राजा दावीद आणि शलमोन यांना नंतर यहूदाच्या वंशज मानले गेले.
यहूदाला “यहूदाचा सिंह” म्हणूनही ओळखले जाते. जेनेसिसमध्ये, त्याची तुलना सिंहाशी केली आहे. हे चिन्ह शक्ती, शक्ती आणि नेतृत्व दर्शवते. हा गर्जना करणारा सिंह नंतर यहूदी ओळखीचे प्रतीक बनला. इस्रायलच्या राज्य चिन्हांमध्ये आणि धार्मिक चिन्हांमध्ये सिंहाची उपस्थिती या परंपरेशी जोडलेली आहे. बायबलमध्ये संरक्षण आणि दैवी संरक्षणाचे प्रतीक म्हणून देखील त्याचा उल्लेख आहे. ही दैवी संरक्षणाची ढाल आहे. या दृष्टिकोनातून पाहिले तर, “यहूदाची ढाल” हे केवळ लष्करी ढालच नाही तर ऐतिहासिक वारशाचे दैवी संरक्षण आणि जतन देखील दर्शवते.
राजा शलमोनाच्या मृत्यूनंतर, इस्राएलचे राज्य दोन भागात विभागले गेले. इस्रायलचे उत्तरेकडील राज्य आणि यहूदाचे दक्षिणेकडील राज्य. यहूदाच्या दक्षिणेकडील राज्याची राजधानी जेरुसलेम होती आणि ते यहूदी मंदिराचे ठिकाण देखील होते. हे राज्य अंदाजे ५८६ ईसापूर्व पर्यंत अस्तित्वात होते. बॅबिलोनच्या राजा नबुखदनेस्सरने त्याचा पराभव केला आणि तो ताब्यात घेतला. ऐतिहासिकदृष्ट्या, यहूदाचे राज्य यहूदी धार्मिक परंपरा आणि ओळखीचे केंद्र राहिले. बॅबिलोनियन निर्वासन असूनही, यहूदाची स्मृती आणि प्रतिष्ठा यहूदी चेतनेत राहिली. म्हणूनच “यहूदी” हा शब्द “यहूदा” वरून आला आहे असे मानले जाते.
सध्याचे इस्रायल १९४८ मध्ये स्थापन झाले, परंतु त्याची विचारसरणी आणि संस्कृती बायबल आणि जेनेसिसपासून घेतलेल्या परंपरांमध्ये रुजलेली आहे. यहूदाचा सिंह आणि यहूदाची ढाल सारखी चिन्हे राष्ट्रीय ओळख, ऐतिहासिक अधिकार आणि धार्मिक श्रद्धा दर्शवतात. हे नाव केवळ सूड घेण्याची कृती नाही तर “इतिहास, श्रद्धा आणि वारशाचे रक्षण” करण्याची प्रतिज्ञा आहे. त्यामुळे या मोहिमेला ‘शील्ड ऑफ जूडा’ हे नाव देण्यात आले आहे.