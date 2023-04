Karnataka Election भाजपमधून गळती सुरुच, माजी मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा; म्हणाले, ‘माझ्याविरोधात षडयंत्र…’

कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवडणुकीची (Karnataka election 2023) रणधुमाळी सुरू आहे. मतदान अवघ्या काही दिवसांवर (10 मे) येऊन ठेपलेले असताना सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या अडचणींमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. उमेदवारी याद्यांनंतर भाजपमध्ये नाराजी आणि राजीनामानाट्य रंगले आहे. माजी उपमुख्यमंत्री, आमदार, मंत्र्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली असून यात आता माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर (Jagadish Shettar) यांच्या नावाचाही समावेश झाला आहे. शनिवारी रात्री शेट्टर यांनी भाजपला रामराम ठोकत असल्याची घोषणा केली.

जगदीश शेट्टर हे हुबळीचे आमदार आहेत. त्यांनी यापूर्वी 6 वेळा विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला आहे. 2018मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेट्टर 21 हजार मतांच्या फरकाने विजयी झाले होते. काँग्रेसचे महेश नलवाड यांचा त्यांनी पराभव केला होता. मात्र यंदा शेट्टर यांना तिकीट नाकारण्यात आले असून यामुळे ते नाराज आहे. पहिल्या दोन याद्यांमध्ये नाव नसल्याने शेट्टर यांनी दिल्लीत पक्षश्रेष्ठींची भेटही घेतली होती, परंतु त्यांचे समाधान न झाल्याने शनिवारी पत्रकार परिषद घेत शेट्टर यांनी भाजप सोडणार असल्याचे म्हटले. रविवारीच आपण भाजपचे प्राथमिक सदस्यत्त्व आणि विधानसभा आमदारकीचा राजीनामा देणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.

तीन महिन्यांपूर्वी पक्षाने मला राजकारणातून बाजूला होण्याची विनंती केली असती, तर मी तेव्हाच बाजूला झालो असतो. मात्र निवडणुकीची घोषणा होईपर्यंत मला काहीच कल्पना देण्यात आली नव्हती आणि आता अचानक बाजूला होण्यास सांगण्यात येते आहे. उत्तर कर्नाटकात आम्ही वाढवलेल्या पक्षाकडून मलाही अपेक्षा नव्हती. हा आमच्या मेहनतीचा अनादर आहे. तरीही पक्षाकडून आतापर्यंत मला जे काही मिळाले त्याबद्दल मी आभारी आहे. रविवारीच शिरशीला जाऊन विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांच्याकडे आमदारकीचा राजीनामा देणार आहे, असे शेट्टर म्हणाले.

Karnataka| BJP leader & Former Karnataka CM Jagadish Shettar to resign from the party on Sunday

There is a conspiracy against me, will tell everything after resigning: Jagadish Shettar#KarnatakaElections2023

(File pic) pic.twitter.com/vPJSp22UU4

— ANI (@ANI) April 15, 2023