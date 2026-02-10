युरिक अॅसिड कमी करण्यासाठी कोणती घरगुती पेये उपयुक्त आहेत, जाणून घ्या

युरिक अॅसिड हा आपल्या शरीरात आढळणारा एक टाकाऊ पदार्थ आहे. युरिक अॅसिड हे प्युरिन नावाच्या संयुगांच्या विघटनातून आपल्या शरीरात तयार होते. जेव्हा प्युरिनची पातळी वाढते किंवा मूत्रपिंड त्यांना योग्यरित्या फिल्टर करू शकत नाहीत तेव्हा रक्तात युरिक अॅसिड जमा होते. या स्थितीला हायपरयुरिसेमिया म्हणतात आणि त्यामुळे सांधेदुखी, सूज आणि गाउटसारखे आजार होऊ शकतात. उपचार न केले तर ते किडनी स्टोन आणि किडनीच्या समस्या देखील निर्माण करू शकते.
केसांच्या उत्तम वाढीसाठी कढीपत्त्याचा असा वापर करायलाच हवा, जाणून घ्या
युरिक अॅसिडसाठी औषधे उपलब्ध असली तरी, घरगुती उपाय आणि संतुलित जीवनशैलीद्वारे ते नैसर्गिकरित्या नियंत्रित केले जाऊ शकते. विशेषतः काही पेये शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यास, मूत्रपिंडांना डिटॉक्सिफाय करण्यास आणि नैसर्गिकरित्या युरिक अॅसिड संतुलित करण्यास मदत करतात. या पेयांचे नियमित सेवन केल्याने युरिक अॅसिडच्या समस्यांपासून लक्षणीयरीत्या आराम मिळू शकतो.
उन्हाळा सुरू होताच आहारामध्ये भेंडीसह इतर कोणत्या भाज्या समाविष्ट करायला हव्यात
दुधी भोपळा ही एक अत्यंत आरोग्यदायी भाजी आहे आणि त्याचा रस युरिक अॅसिड नियंत्रित करण्यासाठी खूप प्रभावी आहे. दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी दुधी भोपळ्याचा रस पिल्याने शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर पडतात आणि मूत्रमार्गे अतिरिक्त युरिक अॅसिड बाहेर पडण्यास मदत होते. दुधी भोपळ्यामध्ये फायबर, पाणी आणि पोटॅशियम भरपूर प्रमाणात असते, जे शरीराला थंड करते आणि जळजळ कमी करण्यास मदत करते.
मधुमेही रुग्णांनी साखरेची पातळी नियंत्रित राहण्यासाठी आहारात कोणत्या फळांचा समावेश करायला हवा
लिंबू चवीला आंबट असते, पण त्याचा शरीरात अल्कधर्मी प्रभाव असतो, जो युरिक अॅसिड तोडण्यास आणि काढून टाकण्यास मदत करतो. अर्धा लिंबू एका ग्लास कोमट पाण्यात पिळून रिकाम्या पोटी पिणे हा युरिक अॅसिड नियंत्रित करण्याचा एक सोपा आणि प्रभावी मार्ग आहे. त्यात व्हिटॅमिन सी देखील असते, जे सांध्यांची जळजळ कमी करते.
आले आणि हळद या दोन्हीमध्ये नैसर्गिक दाहक-विरोधी गुणधर्म आहेत जे युरिक अॅसिडमुळे होणारी सूज आणि वेदना कमी करतात. दिवसातून एकदा पाण्यात उकळून बनवलेला चहा प्यायल्याने सांध्यामध्ये साचलेले युरिक अॅसिड विरघळण्यास आणि बाहेर काढण्यास मदत होते. यामुळे केवळ गाउट टाळण्यास मदत होत नाही तर शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती देखील वाढते.
अॅपल सायडर व्हिनेगर (ACV) हे एक नैसर्गिक डिटॉक्सिफायिंग एजंट आहे. त्यात असलेले अॅसिटिक अॅसिड शरीर स्वच्छ करते आणि मूत्रपिंडांना सक्रिय करते. दररोज एक चमचा अॅपल सायडर व्हिनेगर एका ग्लास पाण्यात मिसळून प्यायल्याने यूरिक अॅसिडची पातळी हळूहळू संतुलित होते. अॅपल सायडर व्हिनेगर मधुमेह नियंत्रित करण्यास देखील मदत करते.
ग्रीन टीमध्ये भरपूर प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात आणि शरीरातील जळजळ कमी करण्यास मदत होते. ते चयापचय वाढवते आणि युरिक अॅसिड क्रिस्टल्स तयार होण्यास प्रतिबंध करते. दिवसातून एक किंवा दोनदा ग्रीन टी पिणे युरिक अॅसिडची पातळी संतुलित करण्याचा एक प्रभावी मार्ग आहे. ग्रीन टी वजन कमी करण्यास देखील मदत करते.