Tabassum passes away ज्येष्ठ अभिनेत्री व ख्यातनाम निवेदिका तबस्सुम यांचं निधन

हिंदी सिनेमातील ज्येष्ठ अभिनेत्री आणि ख्यातनाम निवेदिका तबस्सुम गोविल (Tabassum Govil) यांचे निधन झाले आहे. वयाच्या 78 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. शुक्रवारी रात्री हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली.

तबस्सुम यांचा मुलगा होशांग गोविल याने त्यांच्या निधनाच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या जाण्याने कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे, असे होशांग यांनी म्हटले.

Legendary actor Tabbassum passed away at the age of 78 due to cardiac arrest at a hospital in Mumbai on 18th November. Her last rites were performed today, says her son Hoshang Govil.

(Photo source: Tabbassum’s family) pic.twitter.com/KWOKcSnYXy

