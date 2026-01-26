वाराणसीत मणिकर्णिका घाट तोडल्याप्रकरणी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महाविकास आघाडीचा मूकमोर्चा, सर्व पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहण्याचे अंबादास दानवे यांचे आवाहन

सामना ऑनलाईन
|

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार), वंचित बहुजन आघाडी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राष्ट्रीय समाज पक्ष, प्रहार व भारतीय कम्युनिष्ट पक्ष यांच्या वतीने मूक धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी निर्माण केलेल्या ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाटावर तसेच अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळ्यावर भाजप सरकारने बुलडोझर चालवल्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सोशल मीडियावर दिली.

दानवे यांनी केलेल्या ट्विटनुसार, हे मूक धरणे आंदोलन 27 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी 10.30 वाजता संभाजीनगरमधील कोकणवाडी येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारकाजवळ होणार आहे. या आंदोलनासाठी सर्व पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

छत्तीसगडमध्ये माओवाद्यांविरोधी कारवाईदरम्यान सहा स्फोट, 11 जवान जखमी

gangotri dham non-hindu ban

उत्तराखंडमध्ये मोठी घोषणा: गंगोत्री धाम येथे बिगर हिंदूंना प्रवेशबंदी, मंदिर समितीचा निर्णय

निवडणूक असलेल्या राज्यांनाच पद्म पुरस्कारात प्राधान्य, कार्ति चिदंबरम यांची केंद्रावर टीका

मुंबईची हवा आरोग्याला हानीकारक, प्रदूषण नियंत्रणं मंडळाची धक्कादायक आकडेवारी

फिलिपिन्समध्ये मोठी दुर्घटना; 359 प्रवाशांना घेऊन निघालेली बोट बुडाली, 15 जणांचा मृत्यू, अनेक बेपत्ता

घरांच्या टंचाईवर मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲमेझॉन एकत्र; सरकारला दिला कडक इशारा

बेकायदेशीर राहत असलेल्या बांगलादेशी नागरिकांवर कारवाई करताना पोलिसांचाच सोनं आणि पैश्यांवर डल्ला, चार पोलीस कर्मचाऱ्यांना अटक

‘धुरंधर’मधील अभिनेत्याला अटक; घरकाम करणाऱ्या महिलेवर १० वर्षे लैंगिक अत्याचाराचा आरोप

महाराष्ट्रावर कर्जाचा बोजा वाढला, तर उत्तर प्रदेशला कर्ज कमी करण्यात यश; RBI ने दिली आकडेवारी