बायको सतत रील्स बनवायची, चिडलेल्या नवऱ्याने घेतला जीव

सामना ऑनलाईन
छत्तीसगडच्या बलरामपूर जिल्ह्यात पती-पत्नीमधील इन्स्टाग्राम रीलवरून सुरू झालेला वाद प्राणघातक ठरला. पतीने चाकूने वार करून आपल्या पत्नीची हत्या केली. पतीला पत्नीच्या सतत रील बनवण्याच्या सवयीचा कंटाळा आला होता. त्यामुळेच त्याने हा टोकाचा निर्णय घेतला. पोलिसांनी आरोपी पतीला अटक केली असून त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे.

ही घटना बलरामपूर जिल्ह्यातील राजपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील अखोराखुर्द (जवाखाड) गावात घडली. आरोपी पतीचे नाव कुंदन राम असून 28 वर्षांचा आहे आणि तो आपल्या पत्नी किरणसोबत राहत होता, जी 25 वर्षांची होती. कुंदनने पोलिसांना सांगितले की त्याची पत्नी वारंवार इन्स्टाग्रामवर रील बनवून अपलोड करत असे, आणि त्याला हे अजिबात पसंत नव्हते. त्याने अनेकदा पत्नीला रील बनवू नको असे सांगितले होते, परंतु ती ऐकत नव्हती.

या गोष्टीवरून त्यांच्यात दीर्घकाळापासून वाद सुरू होता. मंगळवारी, 21 ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी पुन्हा दोघांमध्ये वाद झाला. रागाच्या भरात कुंदनने घराची वीज कापली. दुसऱ्या दिवशी त्याची पत्नी किरणने त्याला वीज जोडायला सांगितले, पण त्याने नकार दिला. त्यानंतर वाद इतका वाढला की दोघांमध्ये झटापट झाली. कुंदनने पोलिसांना सांगितले की भांडणादरम्यान पत्नीने चाकू उचलला आणि त्याला धमकावू लागली. तेव्हा त्याने पत्नीला पायाने ढकलले आणि त्या ढकल्यामुळे चाकू थेट तिच्या छातीत घुसला, ज्यामुळे तिचा जागीच मृत्यू झाला.

