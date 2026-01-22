मुंबईसह नवी मुंबई, पुण्यात महिलाराज! राज्यातील २९ महापालिकांच्या महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर; वाचा कुठे, कुठले आरक्षण..

मुंबईसह राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. मंत्रालयात आज महापौरपदासाठी आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पार पडली. मुंबई महापालिकेत महापौरपद हे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी (महिला) आरक्षण जाहीर झाले आहे. मुंबईसह नवी मुंबई, पुणे महापालिकांमध्ये महिलाराज असणार आहे. तर ठाण्यामध्ये महापौरपदासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे आरक्षण जाहीर झाले आहे.
>> महापालिकांमधील आरक्षण –
– सर्वसाधारण (Open) : १७ महापालिका
– इतर मागासवर्गीय (OBC) : ८ महापालिका
– अनुसूचित जाती (SC) : ३ महापालिका
– अनुसूचित जमाती (ST) : १ महापालिका (कल्याण-डोंबिवली)
असे असेल महापालिकांमधील महापौरपदाचे आरक्षण –
- मुंबई महापालिका – सर्वसाधारण (महिला)
- नवी मुंबई – सर्वसाधारण (महिला)
- ठाणे – एससी
- कल्याण-डोंबिवली – एसटी
- उल्हासनगर – ओबीसी
- मिरा-भाईंदर – सर्वसाधारण
- भिवंडी-निजामपूर- सर्वसाधारण
- वसई-विरार – सर्वसाधारण
- पनवेल- ओबीसी
पश्चिम महाराष्ट्र
> पुणे – सर्वसाधारण (महिला)
> पिंपरी-चिंचवड – सर्वसाधारण
> सोलापूर- सर्वसाधारण
> कोल्हापूर- ओबीसी
> सांगली-मिरज-कुपवाड- सर्वसाधारण
> इचलकरंजी – ओबीसी
उत्तर महाराष्ट्र
> नाशिक- सर्वसाधारण
> अहिल्यानगर – ओबीसी (महिला)
> धुळे – सर्वसाधारण (महिला)
> जळगाव – ओबीसी (महिला)
> मालेगाव – सर्वसाधारण
मराठवाडा
> छत्रपती संभाजीनगर- सर्वसाधारण
> नांदेड-वाघाळा- सर्वसाधारण
> लातूर- एससी (महिला)
> परभणी – सर्वसाधारण
> जालना (नवनियुक्त) – एससी (महिला)
विदर्भ
> नागपूर – सर्वसाधारण
> अमरावती – सर्वसाधारण
> अकोला – ओबीसी (महिला)
> चंद्रपूर – ओबीसी (महिला)