मुंबईसह नवी मुंबई, पुण्यात महिलाराज! राज्यातील २९ महापालिकांच्या महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर; वाचा कुठे, कुठले आरक्षण..

सामना ऑनलाईन
|

मुंबईसह राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. मंत्रालयात आज महापौरपदासाठी आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पार पडली. मुंबई महापालिकेत महापौरपद हे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी (महिला) आरक्षण जाहीर झाले आहे. मुंबईसह नवी मुंबई, पुणे महापालिकांमध्ये महिलाराज असणार आहे. तर ठाण्यामध्ये महापौरपदासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे आरक्षण जाहीर झाले आहे.

>> महापालिकांमधील आरक्षण –

– सर्वसाधारण (Open) : १७ महापालिका
– इतर मागासवर्गीय (OBC) : ८ महापालिका
– अनुसूचित जाती (SC) : ३ महापालिका
– अनुसूचित जमाती (ST) : १ महापालिका (कल्याण-डोंबिवली)

असे असेल महापालिकांमधील महापौरपदाचे आरक्षण –

  • मुंबई महापालिका – सर्वसाधारण (महिला)
  • नवी मुंबई – सर्वसाधारण (महिला)
  •  ठाणे – एससी
  •  कल्याण-डोंबिवली – एसटी
  •  उल्हासनगर – ओबीसी
  •  मिरा-भाईंदर – सर्वसाधारण
  •  भिवंडी-निजामपूर- सर्वसाधारण
  • वसई-विरार – सर्वसाधारण
  • पनवेल- ओबीसी

पश्चिम महाराष्ट्र

> पुणे – सर्वसाधारण (महिला)
> पिंपरी-चिंचवड – सर्वसाधारण
> सोलापूर- सर्वसाधारण
> कोल्हापूर- ओबीसी
> सांगली-मिरज-कुपवाड- सर्वसाधारण
> इचलकरंजी – ओबीसी

उत्तर महाराष्ट्र

> नाशिक- सर्वसाधारण
> अहिल्यानगर – ओबीसी (महिला) 
> धुळे – सर्वसाधारण (महिला)
> जळगाव – ओबीसी  (महिला)
> मालेगाव – सर्वसाधारण

मराठवाडा

> छत्रपती संभाजीनगर- सर्वसाधारण
> नांदेड-वाघाळा- सर्वसाधारण
> लातूर- एससी (महिला)
> परभणी – सर्वसाधारण
> जालना (नवनियुक्त) – एससी (महिला)

विदर्भ

> नागपूर – सर्वसाधारण
> अमरावती – सर्वसाधारण
> अकोला – ओबीसी (महिला)
> चंद्रपूर – ओबीसी (महिला)  

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अमरावतीत भाजप आणि एमआयएमची युती, अजित पवार गटाचाही समावेश

अंधार झाल्यावर पोलीस बंदोबस्तात पैसे वाटू, भाजप आमदाराची कथित ऑडिओ क्लिप व्हायरल

Republic Day 2026 – अयोध्येपासून दिल्लीपर्यंत देशातील मोठी मंदिरे दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर; सुरक्षा यंत्रणांना हाय अलर्ट

Air India Plane Crash Case – बोईंग 787 विमानातील तांत्रिक बिघाडामुळे दुर्घटना, अमेरिकेतील संस्थेचा दावा

बंगळुरू विमानतळावर दक्षिण कोरियन महिलेचा कर्मचाऱ्याकडून विनयभंग, आरोपीला पोलिसांकडून अटक

निवडून आलेला माल ताबडतोब बाजारात विकायला येतो, संजय राऊत यांचे टीकास्त्र

कर्नाटकात राज्यपाल आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्ष, भाषणातील भाग वाचण्यास नकार देत राज्यपालांचा सभागृहातून काढता पाय

ज्यांना गुरू मानले त्यांच्यावर हल्ला झाल्यानंतर निषेधही न करणाऱ्या शिंदेंचे हिंदुत्व म्हणजे ढोंग, संजय राऊत यांची टीका

मध्य रेल्वेच्या रखडपट्टीवर प्रवासी संघटना आक्रमक, लोकल ट्रेन वेळेवर चालवा; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना साकडे