Mira Road Protest: मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्याची पोलखोल! मीरा रोड मधील मराठी मोर्चा घोडबंदराला काढण्याचा दिला पर्याय

मीरा रोडमध्ये मराठी भाषिकांच्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी मोर्चा काढला होता. या घटनेच्या विरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्त्वात मराठी मोर्चाची हाक देण्यात आली होती. मात्र या मराठी मोर्चाला परवानगी नाकारण्यात आली. यामुळे मराठी जन नाराज झाले. तसेच मोर्चास परवानगी नाकारण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर मराठी जनांचा संताप उफाळून आला. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्त्वात लोक रस्त्यावर उतरले. यात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मनसेचे कार्यकर्तेही सहभागी झाले.

मीरारोड इथे मराठीच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आवाज दिल्यानंतर मराठी मोर्चासाठी राजकीय पक्षभेद विसरून मराठी कार्यकर्ते या मोर्चामध्ये उतरल्याचे पाहायला मिळाले. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे माजी खासदार राजन विचारे हे असंख्य कार्यकर्त्यांसह या मोर्चात सहभागी झाले.

यावेळी मुख्यमंत्र्‍यांनी केलेले दावे महाराष्ट्र एकीकरण समितीने फेटाळून लावले. मोर्चाला परवानगी नाकरणाऱ्या सरकार विषयी यावेळी निषेध व्यक्त करण्यात आला. मनसे नेते संदीप देशपांडे म्हणाले की, ‘पोलीस मोर्चाची परवानगी द्यायला तयार नव्हते, आणि जो मार्ग बदलण्याचा विषय आहे तर, घटना घडली मीरा रोडमध्ये, व्यापाऱ्यांनी मोर्चा काढला मीरा रोडमध्ये आणि मराठी लोकांना सांगत होते, मोर्चा काढा घोडबंदर रोडवर, याचा अर्थ पोलिसांना परवानगी द्यायची नव्हती. मीरा रोडमधल्या घटनेचा घोडबंदरमध्ये कुणी मोर्चा काढतं का?’, असा त्यांनी उपस्थित केला.

दरम्यान, महाराष्ट्र एकीकरण समितीने दिलेल्या हाकेला मराठी जनांनी प्रचंड प्रतिसाद देत सत्ताधाऱ्यांचे मनसूबे उधळून लावले. मराठी माणसाची शक्ती यानिमित्ताने पुन्हा एकदा सर्वांसमोर आली.

मराठी जनांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. पोलिसांनी मोठा पोलीस बंदोबस्त लावला होता, मात्र असं असताना देखील मराठी जनता रस्त्यावर उतरली. जमावबंदीचा आदेश डावलून विविध संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या लोकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. तर छत्रपती शिवरायांच्या वेशात आंदोलनात सहभागी झालेल्या एका मुलाला पोलिसांनी धमकावलं. पोलीस आणि कार्यकर्त्यांची मोठ्या प्रमाणात धक्काबुक्की आणि शाब्दिक चकमक उडाल्याचं पाहायला मिळालं होतं.

