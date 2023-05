कर्नाटकात पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत पुन्हा चूक, महिलेने फुलासोबत मोदींच्या दिशेने मोबाईल फेकला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कर्नाटक दौऱ्यात सुरक्षेमध्ये मोठी चूक झाली आहे. पंतप्रधानांचा रोड शो सुरू असताना एका महिलेने फुलांसोबत मोबाईलही मोदींच्या दिशेने फेकला. यामुळे एकच खळबळ उडाली असून याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटकमध्ये तळ ठोकला. मोदींसोबत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथही कर्नाटकमध्ये आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर म्हैसूरमधील चिक्का गडियारा भागामध्ये मोदींचा रोड शो आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी रस्त्याच्या दुतर्फा जमलेले भाजप कार्यकर्ते मोदींवर फुलांची उधलण करत होते. याच दरम्यान एक मोबाईल मोदींच्या दिशेने आला. सुदैवाने हा मोबाईल मोदींना लागला नाही. त्यांच्या कारच्या ताफ्यातील बोनटवर हा मोबाईल पडला. हा सर्व प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला असून अचानक मोदींच्या दिशेने आलेल्या मोबाईलमुळे सुरक्षा जवानांचीही चलबिचल झाली.

