आता घरीच बनवा नैसर्गिक कफ सिरप, वाचा

बदलत्या हवामानामुळे सर्दी आणि खोकल्यासारख्या समस्या येतात. या समस्या मुलांपासून प्रौढांपर्यंत सर्वांनाच त्रास देतात. खोकला इतका त्रासदायक असू शकतो की, त्वरित आराम मिळावा म्हणून कफ सिरप खरेदी केला जातो. या सिरपमध्ये असलेले रसायने कधीकधी शरीराच्या विविध भागांवर प्रतिकूल परिणाम करू शकतात. अशा परिस्थितीत आयुर्वेदिक उपाय प्रभावी आणि सुरक्षित मानले जातात. खास गोष्ट म्हणजे तुम्ही पूर्णपणे नैसर्गिक घटकांचा वापर करून घरी कफ सिरप बनवू शकता.
हे घरगुती कफ सिरप खोकला, सर्दी आणि फ्लूपासून आराम देण्यासाठी उपयुक्त आहेत. ते कफ देखील काढून टाकतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांचे कोणतेही दुष्परिणाम नाहीत. म्हणूनच लोक आयुर्वेदीक घरगुती उपचारांकडे वळत आहेत. तुम्हाला किंवा तुमच्या घरातील कोणाला खोकल्याचा त्रास होत असेल, तर घरी कफ सिरप कसे बनवायचे ते बघूया.
घरी कफ सिरप कसे बनवायचे?
लिंबू अर्धा कापून घ्या. बिया काढून टाका. नंतर, त्यात काळी मिरी पावडर, हळद, आल्याचा रस किंवा सुंठ पावडर, काळे किंवा खडे मीठ आणि तपकिरी साखर किंवा साखरेची कँडी घाला. ते चुलीवर भाजून घ्या. रस काढा आणि सकाळी आणि संध्याकाळी घ्या. ते शरीरातील उष्णता देखील रोखते आणि खोकला आणि सर्दीपासून आराम देते. हे खोकला सिरप मुलांपासून प्रौढांपर्यंत सर्व वयोगटातील लोक पिऊ शकतात.
देशी पान आणि ज्येष्ठमधापासून खोकला सिरप बनवा
खाऊच्या पानापासून एक शक्तिशाली देशी खोकला सिरप बनवण्याची पद्धत देखील सांगितली आहे. एक देशी पान घ्या आणि ते पाण्यात ज्येष्ठमध घालून उकळवा. ते थंड होऊ द्या आणि झोपण्यापूर्वी दररोज एक चमचा द्या. हे कफ पाडणारे सिरप आहे जे घसा खवखवणे शांत करते आणि खोकल्यापासून लवकर आराम देते.
आले, काळी मिरी आणि तुळशीचे कफ सिरप
आले, काळी मिरी, तुळशीची पाने आणि दालचिनी एकत्र चांगले उकळवा. नंतर थोडे गूळ आणि बेलाची पाने घाला. ते एका बाटलीत साठवा आणि दिवसभर सेवन करा. हवे असल्यास, तुम्ही लिंबाची साल देखील घालू शकता. हे घटक घशासाठी चांगले आहेत आणि खोकला कमी करण्यासाठी देखील फायदेशीर आहेत.
या गोष्टी लक्षात ठेवा
हे घरगुती कफ सिरप फक्त तेव्हाच काम करतात जेव्हा तुम्ही तुमच्या आहारात काही पदार्थ टाळता.
तुम्हाला खोकला असेल आणि तुम्ही घरी बनवलेले कफ सिरप घेत असाल तर तुम्ही थंड पदार्थ पूर्णपणे टाळावेत.