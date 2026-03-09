Israel Iran War – जीव मुठीत घेत अतिश्रीमंतांचे आखाती देशातून पलायन; ओमानचा मोठा दणका

अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील युद्धाचा परिणाम आखाती देशातील हवाई सेवांवर स्पष्टपणे दिसत आहे. असंख्य आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे हजारो प्रवासी वेगवेगळ्या विमानतळांवर अडकले आहेत. प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी विमान कंपन्या आणि सरकारे सतत बचाव कार्य करत आहेत. क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांच्या धोक्यामुळे आखाती देशातील हवाई क्षेत्र बंद आहे. काही जण खाजगी विमानांचा वापर करत आहेत, तर मर्यादित चार्टर आणि व्यावसायिक उड्डाणांद्वारे हजारो प्रवाशांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अतिश्रीमंतांचे निवासस्थान अशी ओळख असलेल्या दुबई आणि अनेक आखाती देशातून जीव मुठीत घेत अतिश्रीमंत पलायन करत आहेत. त्यामुळे आता पलायन करणाऱ्यांना मोठा दणका देत आता ओमानने खाजगी विमानांवर बंदी घातली आहे. या युद्धामुळे मध्य पूर्वेतील हवाई प्रवासावर गंभीर परिणाम झाला आहे. वाढत्या सुरक्षा धोक्यांमुळे, अनेक श्रीमंत व्यक्ती या प्रदेशातून पळून जाण्यासाठी खाजगी विमानांचा वापर करत आहेत. प्रत्युत्तरादाखल, ओमानने मस्कत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर खाजगी जेट उड्डाणांवर निर्बंध लादले आहेत. मस्कत आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने खाजगी जेट उड्डाणांवर निर्बंध लादले आहेत.
अनेक प्रवाशांना आखाती देशातून बाहेर पडण्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. काही जण थेट विमानतळांवर पोहचत खाजगी विमानांनी सुरक्षित देशात जात आहेत. तर काही जण रस्त्याने सुरक्षितस्थळी पोहचत आहेत. आखाती देशांमधून अतिश्रीमंत लोकांच्या पलायनामुळे, ओमानच्या मस्कट विमानतळाने खाजगी जेट उड्डाणांवर निर्बंध लादले आहेत. ओमानच्या मस्कट आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने खाजगी जेट ऑपरेटर्सना सध्या अतिरिक्त उड्डाणे थांबवण्यास सांगितले आहे. मात्र, फक्त पूर्व-नियोजित सेवा सुरू ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत विमानतळ प्रशासनाने सरकारी आणि नियमित व्यावसायिक उड्डाणांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
युद्ध परिस्थितीमुळे, विमानतळ प्रशासनाने शुक्रवारी चार्टर एअरलाइन्सना पाठवलेल्या ईमेलमध्ये म्हटले आहे की मस्कत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील उड्डाणे सध्या केवळ पूर्व-नियोजित हंगामी नियोजित सेवांपुरती मर्यादित आहेत. विमानतळाच्या म्हणण्यानुसार, गर्दी आणि दबाव व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि विमानतळ क्षमता निर्धारित मर्यादेत राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या ईमेलमध्ये एअरलाइन्स आणि ऑपरेटर्सना मंजूर हंगामी वेळापत्रकाबाहेरील सर्व स्लॉट रद्द करण्यास आणि पुढील सूचना मिळेपर्यंत नवीन फ्लाइट्ससाठी विनंत्या सादर करू नयेत असे सांगितले आहे. या ईमेलमध्ये असेही म्हटले आहे की या कालावधीत केवळ दूतावासाने प्रायोजित केलेल्या स्वदेशी परतीच्या उड्डाणांचा विचार केला जाईल. या उड्डाणांसाठी राजनैतिक माध्यमांद्वारे परवानगी आवश्यक असेल आणि या फ्लाइट्समधील जागा व्यावसायिकरित्या विकल्या जाणार नाहीत.