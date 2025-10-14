ChatGPT मेकरची मोठी घोषणा; स्वतःचे AI चिपसेट बनवणार, सर्वात मोठ्या कंपनीसोबत पार्टनरशिप

सामना ऑनलाईन
|

ChatGPT चे मेकर OpenAI ने एका नवीन पार्टनरशिपची घोषणा केली आहे. अमेरिकन कंपनी येत्या काही दिवसांत स्वतःचे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) चिपसेट बनवणार आहे. हे चिपसेट कंपनीच्या स्पेशल कंप्यूटर आणि पीसींमध्ये काम करतील. यासाठी ओपनएआयने या क्षेत्रातील सर्वात मोठी कंपनी ब्रॉडकॉमसोबत पार्टनरशिप केली आहे.

ओपनएआयने केलेली ही पार्टनरशिपची घोषणा ही त्यांच्या अलिकडेच केलेल्या प्रमुख घोषणांपैकी एक आहे. ब्रॉडकॉमसोबत स्वतःची चिप डिझाइन करण्यासाठी काम करत असल्याचे ओपनएआयने जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता भविष्यात, OpenAI स्वतःचे स्पेशल कंप्यूटर प्रोसेसर विकसित करेल. खर तर, 2022 मध्ये चॅटजीपीटी लाँच केल्यापासून कंपनी जनरेटिव्ह एआय क्रांतीमध्ये आपले स्थान मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

गेल्या काही दिवसांमध्ये OpenAI चे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांच्या नेतृत्वाखाली, ओपनएआयने अनेक प्रमुख कंपन्यांसोबत पार्टनलशिप केली आहे. ज्यात अमेरिकन कंपन्या एनव्हीडिया आणि एएमडी, तसेच दक्षिण कोरियन कंपन्या सॅमसंग आणि एसके हिनिक्स यांच्यासोबत डेटा सेंटर्स आणि एआय चिप्सवरील करारांचा समावेश आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

जम्मू-काश्मीरच्या कुपवाडामध्ये चकमक; सुरक्षा दलाकडून दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा

मार्केटयार्डात माणुसकी हरवली ! हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर ॲम्बुलन्स मिळाली नाही; एकाचा मृत्यू

कराडच्या यशवंत बँकेत 112 कोटींचा घोटाळा, बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांच्यासह 50 जणांवर गुन्हा दाखल

पोलिसांच्या ठेकेदाराची दादागिरी मोडीत, दिवाळीपर्यंत रस्ते खोदाई थांबविली

…. ते पाहून माझी मान शरमेने खाली गेली, जावेद अख्तर यांनी मोदी सरकारला फटकारले

कारल्याच्या पिकातून 11 लाखांचा 112 किलो गांजा जप्त

गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सवानंतर आता पाऊस दीपोत्सव साजरा करणार!

अनाथ मुलींशी लग्न लावून देण्याच्या बहाण्याने फसवणूक, महिलांची टोळी जेरबंद

जुन्या रागातून अल्पवयीन मुलीचा जात्यावर आपटून खून, आरोपीची कबुली; 18पर्यंत पोलीस कोठडी