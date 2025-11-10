अण्वस्त्रसज्जतेचा टेंभा मिरवणारा देश सध्या कांदे, टोमॅटो टंचाईचा सामना करत आहे; अफगाणिस्तानचा पाकिस्तानवर निशाणा

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील शांतता चर्चा अयशस्वी झाल्या आहेत. दोन्ही देशातील संबंध ताणले गेल्याने आता अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांनी पाकिस्तानवर जोरदार टीका केली आहे. व्यापार बंदी आणि अफगाण निर्वासितांवर होत असलेल्या अत्याचारांचा निषेध करत त्यांनी पाकिस्तानवर जोरदार टीका केली आहे. अण्वस्त्रसज्जतेचा टेंभा मिरवणार देश सध्या बटाटे, कांदे आणि टोमॅटो टंचाईशी सामना करत आहे, अशा शब्दांत अफगाणिस्तानने पाकिस्तानवर निशाणा साधला आहे.

पाकिस्तानच्या देशांतर्गत सुरक्षेच्या समस्यांना त्यांच्या स्वतःच्या चुकीमुळे निर्माण झाल्याचे सांगत यासाठी त्यांनी पाकिस्तानलाच जबाबदार धरले आहे. मुत्ताकी म्हणाले की, पाकिस्तान हा अण्वस्त्रधारी देश आहे, परंतु तो कांदे, बटाटे, टोमॅटो टंचाईचा सामना करत आहे. तसेच ते त्यांची शक्ती गरीब अफगाण निर्वासितांवर वापरत आहे. पाकिस्तान अफगाण निर्वासितांना जबरदस्तीने हद्दपार करत आहे आणि अफगाणिस्तानशी असलेले त्यांचे व्यापारी संबंधही कमी झाले आहेत. यावर अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

स्वतःला अण्वस्त्रधारी म्हणवणारा देश गरीब स्थलांतरित आणि व्यापाऱ्यांवर आपली शक्ती दाखवत आहे हे दुर्दैवी आहे. शेवटी, अण्वस्त्रधारी देश कांदे आणि टोमॅटो टंचाईशी सामना करत आपली शक्ती जगाला दाखवत आहे, असेही ते म्हणाले. पाकिस्तानशी शांतता चर्चा अयशस्वी झाली कारण पाकिस्तान अशा मागण्या करत होता ज्या मान्य करता येत नव्हत्या., असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पाकिस्तानने तालिबानवर पाकिस्तानमध्ये शांतता हमी देण्यासाठी आणि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) विरुद्ध कारवाई करण्यासाठी दबाव आणला. आम्ही पाकिस्तानमध्ये शांतता सुनिश्चित करावी अशी त्यांची इच्छा होती, परंतु त्यांचे स्वतःचे सैन्य आमच्या नियंत्रणात नाही, त्यांच्या अंतर्गत समस्यांसाठी तेच जबाबदार आहेत, असेही ते म्हणाले.

