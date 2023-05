मुलांसाठी काटेरी तारांचे कुंपण का? नेटकऱ्यांची मोदींवर टीका

कर्नाटकात सध्या विधानसभा निवडणूकांच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मंगळवारी कर्नाटकातील कलबुर्गी येथे प्रचारासाठी गेले होते. यावेळी त्यांनी तिथे एक रॅली काढली. या रॅलीच्या आधी ते काही लहान मुलांना भेटले व त्यांच्यासोबत त्यांनी संवाद साधला. मात्र मुलांच्या व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मध्ये काटेरी तारांचे कुंपण होते. ते पाहून नेटकरी भडकले असून त्यांनी लहान लहान मुलांसाठी काटेरी तारांचे कुंपण का? असा सवाल केला आहे.

#WATCH | Karnataka: Prime Minister Narendra Modi had a light-hearted interaction with children in Kalaburagi earlier today, before the roadshow here. pic.twitter.com/HYOoei56xf

— ANI (@ANI) May 2, 2023