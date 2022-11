सूर्यकुमारच्या उज्ज्वल भविष्याचं ‘हिटमॅन’नं 11 वर्षांपूर्वीच वर्तवलं होतं भाकित, ट्विट होतंय व्हायरल

टीम इंडियाचा स्टार खेळाडू सूर्यकुमार यादव हा आपल्या दमदार कामगिरीच्या जोरावर चमकता सितारा बनलाय. यशही त्याच्या पायावर सध्या लोळण घेतंय. ऑस्ट्रेलियात झालेला वर्ल्डकप गाजवल्यानंतर आता ‘सूर्या’ नावाचे वादळ न्यूझीलंडमध्ये धावाचा पाऊस पाडत आहे. नुकत्याच झालेल्या टी-20 लढतीत सूर्यकुमारने चौकार-षटकारांची आतषबाजी करत नाबाद शतकी खेळी साकारली. या खेळीच्या बळावर आधी टीम इंडियाने न्यूझीलंडसमोर डोंगराएवढे आव्हान ठेवले. त्यानंतर दिपक हुड्डाच्या बळींच्या चौकाराच्या मदतीने सामना आरामात जिंकला. नाबाद शतक ठोकणारा सूर्यकुमार यादव सामनावीर पुरस्काराचा मानकरी ठरला.

सूर्यकुमार यादव याने 51 चेंडूत नाबाद 111 धावा चोपल्या. त्याच्या या वादळी खेळीची सोशल मीडियावर चर्चा असताना टीम इंडियाचा कर्णधार रोहित शर्मा याचे एक जुने ट्विट वेगाने व्हायरल होत आहे. या ट्विटमध्ये रोहित शर्माने सूर्यकुमारची स्तुती करत त्याच्या भविष्याबाबत भाकित वर्तवले आहे.

‘चेन्नईत बीसीसीआयचा पुरस्कार सोहळा पार पडला. भविष्यात काही मनोरंजक क्रिकेटपटू असणार आहेत. मुंबईचा सूर्यकुमार हा भविष्यात पाहण्यासारखा खेळाडू असेल’, असे या ट्विटमध्ये रोहित शर्माने म्हटले आहे. त्याचे हे ट्विट नेटकरी सध्या रिट्विट करत प्रतिक्रियाही देत आहेत.

