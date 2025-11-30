12 राज्यांमध्ये SIR अपडेटची अंतिम मुदत 7 दिवसांनी वाढवली; निवडणूक आयोगाने दिली महत्त्वाची माहिती

निवडणूक आयोगाने १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू असलेल्या विशेष मतदारयादी पुनर्निरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेची अंतिम मुदत एका आठवड्याने वाढवली आहे. मतदार यादी पुनरावृत्तीचे सर्व टप्पे आता नवीन तारखांनुसार पूर्ण केले जातील. १२ राज्यांमध्ये एसआयआर आता ११ डिसेंबरपर्यंत अपडेट करता येतील. मसुदा यादी आता १६ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध केली जाईल.

निवडणूक आयोगाने १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (एसआयआर) प्रक्रियेची अंतिम मुदत सात दिवसांनी वाढवली आहे. आयोगाने आपला मागील आदेश रद्द करत एक नवीन वेळापत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार, गणना आणि बूथ पुनर्रचनापासून ते मसुदा यादी आणि दावे-हरकती प्रक्रिया प्रकाशित करण्यापर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया आता सुधारित तारखांनुसार केल्या जातील.

ही मुदतवाढ अशा राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू आहे जिथे एसआयआर आधीच सुरू आहे. यामध्ये अंदमान आणि निकोबार बेटे, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे. मतदार यादी अधिक अचूक, अद्ययावत आणि सुव्यवस्थित करण्यासाठी ही मुदतवाढ आवश्यक होती. याआधी एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत 4 डिसेंबर होती, म्हणजेच फक्त चार दिवस शिल्लक होते. आता, सात दिवसांच्या मुदतवाढीसह, अंतिम मुदत 11 डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

