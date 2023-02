महेश आहेर मारहाण प्रकरण – चौघांना अटक, पालिका मुख्यालयाबाहेर झालेली मारहाण

ठाणे महापालिकेचे प्रभारी सहाय्यक आयुक्त महेश आहेर (Thane Assistant municipal commissioner Mahesh Ahe) यांच्यावर केलेल्या हल्ल्याप्रकरणी नौपाडा पोलिसांनी चौघांना अटक केली आहे. पोलिसांनी अभिजित पवार, हेमंत वाणी, विक्रम खामकर आणि विशंत गायकवाड यांना गुरुवारी पहाटे अटक केली. यानंतर त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने चौघांना एक दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबाची हत्या करण्याची सुपारी महेश आहेर यांनी दिल्याची कथित ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर प्रचंड खळबळ उडाली. त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी महेश आहेर यांना पालिका मुख्यालयाबाहेर मारहाण केली होती.

दरम्यान, या मारहाणीप्रकरणी नौपाडा पोलिसांनी रात्री उशिरा जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह अभिजीत पवार, हेमंत वाणी, विक्रम खामकर यांच्यासह अन्य तीन जणांवर गुन्हा दाखल केला होता. इंडियन पिनल कोड 353,307, 332, 506 ( 2),143, 148,149,120 (बी) सह आर्म्स ऍक्ट 3/25, 4/25 नुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर गुरुवारी चौघांना अटक करण्यात आली.

#UPDATE | Maharashtra: NCP leader Jitendra Awhad’s supporters Abhijeet Pawar, Hemant Wani, Vikram Khamkar and Vishwant Gaikwad arrested by Naupada Police & sent to 1-day Police custody by Thane Court in connection with assault on Thane Assistant municipal commissioner Mahesh Aher https://t.co/OnsKF888ht

— ANI (@ANI) February 16, 2023