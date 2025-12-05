हॉलिवूडमधील सर्वात मोठा करार! नेटफ्लिक्सने वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कव्हरीला इतक्या किमतीत घेतले विकत, किंमत जाणून व्हाल थक्क

नेटफ्लिक्सने वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कव्हरीला $७२ अब्जमध्ये विकत घेतले असून, नुकताच त्यांच्यात एक करार पार पडला. आता या करारांतर्गत हे दोन्ही दिग्गज एकत्र आले आहेत. यामध्ये वॉर्नरचा संपूर्ण स्टुडिओ, एचबीओ मॅक्स, डीसी स्टुडिओ आणि स्ट्रीमिंग व्यवसाय समाविष्ट आहे. याची एकूण किंमत $८२.७ अब्ज आहे. हा करार २०२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत पूर्ण होईल.
१९९७ मध्ये डीव्हीडी भाड्याने देणारी नेटफ्लिक्स आज जगातील सर्वात मोठी स्ट्रीमिंग प्लेअर आहे. दरम्यान, वॉर्नर ब्रदर्स १९२३ पासून हॉलिवूडचा दिग्गज आहे, जो हॅरी पॉटर, द डार्क नाइट आणि द मॅट्रिक्स सारख्या प्रतिष्ठित चित्रपटांची निर्मिती करत आहे. हा करार मनोरंजन उद्योगासाठी गेम-चेंजर मानला जातो.
हॉलिवूडमध्ये झालेल्या या कराराने संपूर्ण मनोरंजन उद्योगाला हादरवून टाकले आहे. नेटफ्लिक्सने वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कव्हरीला $७२ अब्ज किंवा ₹६.४७ लाख कोटींमध्ये खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, हा करार रोख आणि स्टॉकचे संयोजन असेल आणि त्याचे मूल्य प्रति शेअर $२७.७५ आहे. यामुळे वॉर्नरचे एकूण मूल्यांकन अंदाजे $८२.७ अब्ज होईल. हा करार २०२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
हा करार हॉलिवूडच्या इतिहासातील सर्वात मोठा स्टुडिओ अधिग्रहण मानला जात आहे. नेटफ्लिक्सकडे आता चित्रपट, मालिका आणि पात्रांचा इतका मोठा संग्रह उपलब्ध असेल की, इतर स्ट्रीमिंग खेळाडूंसाठी स्पर्धा करणे अत्यंत कठीण होईल. डिस्ने, अमेझॉन प्राइम व्हिडिओ आणि पॅरामाउंट सारख्या प्रमुख कंपन्यांसाठी कंटेंट विविधता आणि लायब्ररीसाठीची स्पर्धा आता आणखी वाढणार आहे.